como fazer tranferências instantâneas no aplicativo do PayPal

O PIX meio de pagamento eletrônico instantâneo criado pelo Banco Central vem ganhando espaço e força em todo Brasil por conta de sua praticidade, agora o mais novo recurso que vem sendo implementado é a possibilidade de realizar transferências via PIX utilizando o PayPal diretamente pelo app.

Este novo recurso está sendo implantado aos poucos e possibilita que o usuário realize transferências e pagamentos instantâneos com taxas zeradas a qualquer dia e hora. Os pagamentos e transferências serão realizados utilizando o saldo disponível na carteira digital. Para os usuários de IOS a novidade ainda não tem previsão para ser implementada.

Após o usuário criar a chave PIX no app do PayPal, o cliente pode utilizar a chave para realizar transferências e pagamentos instantâneos dentro do aplicativo para contas da própria plataforma ou de outros bancos.

No entanto, existe apenas um requisito para ser possível a utilização do PIX no PayPal. Esse requisito é que os usuários sejam cadastrados no PIX utilizando seu CPF ou de outra pessoa. Vale lembrar que transferências via PIX após serem realizadas não contam com a opção de cancelamento.

Como criar uma chave PIX no PayPal

Criar uma chave PIX no PayPal é bem simples. Primeiramente, o usuário deve fazer Login em sua conta do Paypal preenchendo os campos com e-mail e senha escolhidos pelo mesmo, e só após isso a página inicial será aberta. Uma vez na página inicial, o usuário deve selecionar a opção “PIX” localizada na parte inferior direita da página.

Após clicar no botão PIX será aberta uma mensagem com algumas informações sobre a nova função disponível do aplicativo do PayPal. Para prosseguir com a criação da chave o usuário deve clicar na opção iniciar, após isso será necessário a confirmação da senha, e o cliente deve clicar então em “Login” para continuar o processo.

Depois disso, será aberta a página inicial do PIX no aplicativo, que exibe diversas opções ao usuário. Para realizar o cadastro de uma chave basta clicar na opção “Minhas Chaves” localizado na parte inferior da página. Após isso, o usuário poderá ver as opções de chaves disponíveis contando até mesmo com a opção “Chave Aleatória” disponível no botão “gerar”.

Agora já está praticamente tudo pronto, basta clicar em “Aceitar e Continuar” na página que se abrirá com instruções sobre a chave PIX. Dessa forma o usuário retornará a página inicial do PIX e uma mensagem de confirmação de registro deve aparecer no canto superior da tela. Pronto a nova chave PIX já está disponível para ser utilizada.

Como fazer um pagamento instantâneo pelo PayPal

Para realizar transferências e pagamentos instantâneos utilizando o PIX pelo PayPal é bem simples também. Basta realizar o login no aplicativo do PayPal e clicar no botão “PIX” que se localiza na parte inferior da tela.

Após clicar no botão PIX, será solicitado que o usuário confirme sua senha e clique novamente no botão “Login”. Agora já na página inicial do PIX é necessário que o usuário escolha o tipo de chave da conta destino, podendo ser CPF/CNPJ, número de telefone, e-mail ou chave aleatória.

Informe a chave cadastrada da conta destino como chave PIX e clique no botão “Enviar Para”. Então o usuário que deseja transferir o valor deve confirmar se todos os dados estão corretos, como, por exemplo, o nome do destinatário, na página “Analisar Informações” que se abrirá, caso tudo esteja certo basta clicar em “Sim”.

Agora basta colocar o valor que se deseja transferir pelo PIX e clicar no botão “Continuar”. É importante sempre conferir se as informações de pagamento estão todas corretas para evitar erros, visto que não é possível cancelar a transferência. Se tudo estiver correto, o próximo passo é clicar na opção “enviar”. Pronto, a confirmação da transferência aparecerá na tela e basta clicar em “Continuar” para finalizar, fácil, simples e instantâneo.