Como funciona, quais são as vantagens e porque aderir a teleconsulta

Antes da pandemia do novo coronavírus, pouco se ouvia falar de telemedicina. Com a necessidade de se manter em isolamento social, a possibilidade de fazer consulta de maneira virutal passou a ser regulamentada. E o primeiro ponto para entender essa mudança na forma que cuidamos da nossa saúde, é explicar o que é telemedicina e teleconsulta. Sim, são coisas diferentes.

De acordo a resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM), publicada no Diário Oficial da União no início de 2020, a telemedicina é definida como o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e promoção da saúde. Também estabelece que ela pode ser feita em tempo real ou via atendimento offline.