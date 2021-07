Lidar com uma pessoa ignorante pode parecer algo desgastante e, em algumas situações, “impossível”. Embora realmente seja algo difícil, devemos entender, antes de qualquer coisa, que todas as pessoas são diferentes, e a única forma de nos “darmos bem” é justamente aceitando isso.

Além disso, existem algumas ações que podem auxiliar nessa relação com uma pessoa difícil. A seguir destacamos alguns pontos sobre isso. Acompanhe.

Como lidar com uma pessoa ignorante?

Lidar com uma pessoa ignorante tem sido um desafio para você? Então atente-se às nossas sugestões:

1- Pratique o diálogo e não aceite tudo

Se uma pessoa “ignorante” é grosseira com você, não fique calado e aceitando tudo. É claro que você não deve levantar o seu tom de voz ou ser ríspido igual, mas sim, tente dialogar no momento e apontar que determinada ação lhe deixou chateado/irritado.

Saiba apontar os limites – isso é muito importante para lidar com uma pessoa ignorante.

2- Não confronte – converse!

Seguindo o gancho do tópico acima, na hora de apontar o que você não gostou, não confronte o outro. Isto é, não tente “parecer com a razão”, demonstrando raiva ou descontentamento. Pelo contrário!

Respire fundo e fale tranquilamente sobre a situação. Não demonstre medo, nem raiva. Fique o mais neutro possível – a indiferença ajuda nessas horas.

3- Mantenha a relação mais profissional e afaste-se

Se você quer lidar com uma pessoa ignorante no trabalho, a nossa dica é: mantenha a relação o mais profissional possível e evite a amizade pessoal. Você não precisa ter medo ou vergonha de se afastar de uma pessoa.

Preze sempre pela sua saúde mental e o seu bem-estar, isso é muito mais importante do que forçar a barra em uma amizade.

Foque, nesse caso, em apenas conversar sobre questões práticas e profissionais.

4- Não absorva o que a pessoa lhe diz

As relações interpessoais são realmente desafiadoras em muitos níveis. Por isso, sugerimos que você não fique absorvendo absolutamente tudo o que é dito para você. Afinal, não somos uma esponja para simplesmente sugar todas as palavras das outras pessoas, certo?

Sendo assim, aceite ouvir o que o outro tem a dizer, mas não entenda tudo como uma verdade absoluta. Respeite a si mesmo e o que você acredita.

5- Foque nas suas coisas e respire fundo – não vale a pena querer ter sempre razão

Para lidar com uma pessoa ignorante não tem muito segredo: evite querer ter sempre a razão. Às vezes, mais vale respirar fundo e voltar o foco para as suas atividades, do que ficar “batendo de frente” com quem insiste em um erro.

Poupe a sua energia física e mental colocando a sua atenção no que realmente importa. Mesmo que você tenha tentado ajudar o outro, não se sacrifique para que ele enxergue “o problema” diante dos seus olhos. O conselho você já deu – ficar repetindo não tem sentido.

Pense nesses apontamentos e melhore as suas relações interpessoais sempre priorizando o que há de melhor para você. E não se esqueça: às vezes o afastamento é o que há de melhor. 😉