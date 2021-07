como obter de forma simples e rápida

Você quer sacar seu FGTS ou somente acompanhar os depósitos? Pois, então, conheça hoje (18) como conseguir tirar o extrato do Fundo de Garantia em passos simples e rápidos. É possível ter acesso às movimentações de maneira prática, no conforto de casa, em qualquer momento.

Extrato do Fundo de Garantia: passo a passo do extrato

Mensalmente, trabalhadores brasileiros em regimes formais recebem o adicional correspondente a 8% do total do salário base. Esses 8% são depositados em uma conta específica e com a possibilidade de acompanhamento pelo extrato do Fundo de Garantia. Quem paga esse valor é o empregador, não tendo nenhum desconto na remuneração do empregado.

Contudo, ao efetuar uma consulta do saldo do FGTS, o trabalhador pode conferir com qual regularidade os depósitos são efetuados. De mesmo modo, pode-se saber com antecedência qual valor será recebido caso se encaixe em alguma das condições de liberação do Fundo de Garantia.

Para conseguir o extrato detalhado do FGTS, basta efetuar o acesso a página web ou o app do FGTS e, então, efetuar os seguintes passos:

Acesse o website ou app e efetue o cadastro escolhendo a opção “Cadastre-se”;

Em seguida, preencha seus dados como nome, CPF, data de nascimento e endereço de e-mail;

Após isso, envia-se um e-mail de confirmação para o e-mail cadastrado para efetuar a consulta ao saldo do Fundo de Garantia. Isto posto, abra-o e, então, clique no link que está no e-mail e finalize o cadastro;

Para terminar, faça o login no app ou no website. Desse modo, você obterá acesso ao extrato detalhado da sua conta do FGTS.

Como consultar o Fundo de Garantia por SMS?

Além disso, quem deseja visualizar o extrato detalhado também pode recebê-lo através de SMS. Nessa opção o contribuinte recebe todos os meses, de maneira detalhada, dados sobre seus saldos e possíveis transações do FGTS.

Para fazer opção a esse formato de recebimento detalhado da conta no extrato do Fundo de Garantia é necessário acessar o website da CEF. E então, preencher algumas informações pessoais e de contato, realizando, assim, uma inscrição.