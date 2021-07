Para sair da zona de conforto no trabalho é preciso se preparar para novos desafios e responsabilidades. Experimentar novas maneiras de atuar, aprender algo novo e encarar situações diferentes é de suma importância para o seu crescimento profissional.

Porém, se você ainda tem medo de sair da zona de conforto e não sabe como se desenvolver, acompanhe o nosso conteúdo de hoje e saiba mais sobre o tema!

Como sair da zona de conforto no trabalho?

Comece refletindo sobre a sua decisão de sair da zona de conforto no trabalho. Olhe diante do espelho e diga para si mesmo que, a partir de hoje, você irá se entregar a novos desafios e possibilidades para a sua carreira, fugindo da monotonia no trabalho, por exemplo.

Com isso em mente, comece a traçar o seu plano de desenvolvimento pessoal e profissional, a partir das nossas sugestões abaixo:

1- Analise o seu cenário atual e veja o que pode ser mudado

Analise como tem sido o seu dia a dia no trabalho. O que você tem feito? Em quais momentos você tem vivido novos desafios? Quais tarefas não fazem mais sentido, mas, você ainda executa pela facilidade? Pense sobre isso e sobre o seu trabalho de uma forma geral.

Comece, em seguida, a elaborar na sua mente (e no papel) o que pode ser mudado. Como você pode crescer na sua carreira? O que você pode fazer para se desenvolver? Reflita.

2- Assuma novas responsabilidades importantes

Tendo em mente aonde você quer chegar e quais são as novas possibilidades de atuações, comece a mudar o seu cenário atual. Para isso, inicie assumindo novas responsabilidades.

Essas responsabilidades não precisam ser algo grandioso e absolutamente diferente do que você vem fazendo até hoje… Mas sim, podem ser pequenos desafios que, a cada dia, vão mexendo com você e lhe ajudando a sair da zona de conforto no trabalho.

3- Aprenda novos conhecimentos e habilidades

Esteja sempre aprimorando os seus conhecimentos e as suas habilidades. Não existe maneira mais eficaz de sair da zona de conforto no trabalho que não seja aquelas envolvidas com o desenvolvimento cognitivo, emocional e intelectual. Aprender coisas novas é a peça-chave para quem quer crescer, fugir da mesmice e se desenvolver.

4- Encare os seus medos e inseguranças

Sabe aquelas atividades que você tem medo de aceitar? Pois bem, comece a encará-las. Assuma mais riscos e vá em frente mesmo quando a insegurança no trabalho aparecer.

5- Esteja aberto aos feedbacks que são dados

Busque sempre ouvir os feedbacks que você recebe. Eles são fontes valiosas de dicas para sair da zona de conforto no trabalho. Afinal, você poderá compreender o que deve ser melhorado e o que já está incrível, mas pode ser aprimorado.

Portanto, seja uma pessoa mais aberta e ouça o que os outros têm a dizer. Tudo isso certamente fará muita diferença na sua vida profissional.

Considere todas essas dicas e comece a sair da zona de conforto com muita coragem e eficiência. Boa sorte nessa nova jornada!