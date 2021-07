Ser mais otimista e confiante é algo que muitas pessoas desejam, mas nem todas “chegam lá”. Isso porque faz parte do ser humano ter esse lado mais “negativo” e cético diante das situações.

Porém, é nosso papel – racional – saber lidar com esses pensamentos e atitudes, visando mais qualidade de vida e positividade.

Por isso, neste conteúdo você verá algumas dicas que podem lhe ajudar a desenvolver autoconfiança e otimismo. Acompanhe.

Como ser mais otimista e confiante?

Para ser mais otimista e confiante é preciso lançar um olhar mais atento para os pensamentos e ações cotidianas.

Precisamos reparar na nossa forma de comemorar as pequenas vitórias, e a maneira pela qual nos deixamos abalar por uma derrota. A seguir você terá mais detalhes sobre isso:

1- Saiba apontar quais são as suas metas e os seus objetivos e comemore cada ganho

Você sabe dizer, para si mesmo, quais são os seus sonhos, metas e objetivos de vida? Já parou para pensar sobre cada passo que você já deu rumo ao resultado final? Se ainda não, este é um bom momento para fazer isso.

Saber quais são as metas e os objetivos, além de saber tudo o que já foi alcançado, é uma forma interessante de ser mais otimista e confiante. Afinal, torna-se possível enxergar as vitórias, por menores que sejam.

2- Reflita sobre todas as conquistas que você já tem

Seguindo o raciocínio dito acima, comece a refletir sobre todas as conquistas que você já alcançou ao longo da sua vida. Vale desde as mais simples, como dormir melhor, até as mais grandiosas, como terminar uma graduação, encontrar um bom emprego, etc.

Quanto mais você refletir sobre as vitórias na sua vida, mais você estará inundando a sua mente de positividade e sensações boas. E, consequentemente, consegue ser mais otimista e confiante perante o futuro.

3- Procure quais fatores positivos estão envolvidos com as situações difíceis e “ruins”

Sempre que você se sentir desmotivado ou diante de uma situação negativa, procure “pesquisar” quais atributos positivos podem estar envolvidos com a situação.

Analise o que você pode absorver de aprendizagem, visualize o que pode ser interessante e construtivo e comece a enxergar mais o lado bom das coisas. Faça disso um hábito.

4- Compartilhe as coisas boas com quem você ama

Uma forma muito interessante de ser mais otimista e confiante é compartilhando as vitórias e superações com as pessoas que você ama. Essa atitude de compartilhar as alegrias contagia a qualquer um, fazendo com que nos sintamos mais especiais e completos.

Afinal, qual seria a graça de atingir todos os objetivos sozinho? Qual seria a graça de não ver a pessoa que amamos atingindo um sonho? Pense sobre isso! Comece a dar mais valor para os pequenos prazeres da vida e compartilhe-os com aqueles que realmente fazem diferença no seu cotidiano.

Assim, possivelmente você conseguirá enxergar as situações com outros olhos. Seja feliz! 🙂