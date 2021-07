Concentração nos estudos: Como aumentar o foco?

A concentração nos estudos pode ser melhorada a cada dia, desde que o seu objetivo seja esse e você esteja disposto a mudar alguns hábitos ruins.

Afinal, não existe “grandes segredos” para aprender melhor e estudar com mais eficiência: o essencial é que você cuide da sua mente, do seu corpo, do ambiente e da sua rotina. Ademais, tudo será consequência do seu esforço e da sua dedicação.

Dito isso, veja agora, no decorrer deste conteúdo, diversas dicas de como aumentar a concentração nos estudos e ter resultados ainda mais valiosos no dia a dia.

Como melhorar a c oncentração nos estudos

Para aumentar e melhorar a concentração nos estudos é preciso tomar uma decisão. Tome a decisão de que a partir de hoje você irá mudar a sua forma de estudar, visando o longo prazo e uma boa organização.

Ao tomar essa decisão você cria um “comprometimento” consigo mesmo, e isso é fundamental para manter a motivação sempre em dia.

Depois que você se comprometer com a mudança e a melhora, é hora de pôr algumas ações em prática. São elas:

1- Comece se autoconhecendo – qual é o seu ritmo?

Praticar o autoconhecimento é uma forma de desenvolver melhor o seu dia a dia de estudos. Dessa maneira você conseguirá saber qual é o seu ritmo, tendo um conhecimento mais profundo sobre:

Quanto tempo você mantém o foco;

Quais tarefas lhe dão mais prazer;

Quais matérias são mais difíceis;

Quais formas de estudar melhoram a sua memorização;

E assim por diante.

O segredo é saber como a sua mente funciona, para alinhar a sua rotina de estudos a ela.

2- Cuide da sua saúde física e mental

Cuidar da sua saúde mental e física também é uma forma de melhorar a concentração nos estudos. Afinal, quem nunca se sentiu desfocado quando sentiu uma dor no corpo, na cabeça ou alguma emoção negativa muito forte? Pois é!

Por isso é importante incluir hábitos saudáveis na rotina e estar sempre escutando as suas emoções, dando uma atenção especial à saúde mental.

3- Prepare um ambiente de uma forma que lhe motive

Preparar o ambiente de estudos é de suma importância para conseguir ser mais ativo e concentrado. Aqui, você deve incluir e considerar:

Materiais que causam bem-estar: como fotos de locais que você amou conhecer;

Organização: a mesa precisa estar arrumada e os materiais utilizados precisam estar acessíveis;

Atenção aos sons: Use fone de ouvido se houver muito ruído ambiente e, se não houver, fique em um espaço bem tranquilo;

Cuide da iluminação: pois ela faz toda a diferença.

4- Distribua as suas tarefas e obrigações em “passos”

Lembre-se de jamais tentar “correr atrás do tempo perdido”. O mais importante – e efetivo – é a organização dos estudos em passos. Faça isso sempre no começo do semestre ou no começo de uma matéria e veja o resultado.

5- Use mais de um estímulo para aumentar a c oncentração nos estudos

Não fique apenas lendo ou assistindo… Intercale os estímulos! Isso aumentará a sua concentração nos estudos e tornará o momento mais prazeroso e menos entediante.

Gostou das nossas dicas? Então é hora de colocá-las em prática para atingir resultados mais positivos nos seus estudos! Boa sorte. 🙂