Concurso Banco do Brasil: Inscrições para 4.480 vagas até quarta, 28

A redação vai contar, exclusivamente, de caráter eliminatório. O exame será no modelo de um texto dissertativo-argumentativo. A avaliação terá uma pontuação igual a 100, sendo necessário obter 70 pontos ou mais para ser aprovado.

A validade do concurso será de um ano, prorrogável por igual período. Os selecionados serão contratados, durante esse prazo, por meio do regime celetista.

Conteúdo Programático

ESCRITURÁRIO – NOME DE RELACIONAMENTO: AGENTE DE TECNOLOGIA e AGENTE COMERCIAL CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA: 1 – Compreensão de textos. 2 – Ortografia oficial. 3 – Classe e emprego de palavras. 4 – Emprego do acento indicativo de crase. 5 – Sintaxe da oração e do período. 6 – Emprego dos sinais de pontuação. 7 -Concordância verbal e nominal. 8 – Regência verbal e nominal. 9 – Colocação pronominal dos pronomes oblíquos átonos (próclise, mesóclise e ênclise).

LÍNGUA INGLESA:1 – Conhecimento de um vocabulário fundamental e dos aspectos gramaticais básicos para a compreensão de textos.

MATEMÁTICA:1 – Números inteiros, racionais e reais; problemas de contagem. 2 – Sistema legal de medidas. 3 – Razões e proporções; divisão proporcional; regras de três simples e compostas; porcentagens. 4 – Lógica proposicional. 5 – Noções de conjuntos. 6 – Relações e funções; Funções polinomiais; Funções exponenciais e logarítmicas. 7 – Matrizes. 8 – Determinantes. 9 – Sistemas lineares. 10 – Sequências. 11 – Progressões aritméticas e progressões geométricas.

ATUALIDADES DO MERCADO FINANCEIRO:1 – Os bancos na Era Digital: Atualidade, tendências e desafios. 2 – Internet banking. 3 – Mobile banking. 4 – Open banking. 5 – Novos modelos de negócios. 6 – Fintechs, startups e big techs. 7- Sistema de bancos-sombra (Shadow banking). 8- Funções da moeda. 9 – O dinheiro na era digital: blockchain, bitcoin e demais criptomoedas. 10 – Marketplace. 11 – Correspondentes bancários. 12 – Arranjos de pagamentos. 13 – Sistema de pagamentos instantâneos (PIX). 14 – Segmentação e interações digitais. 15 – Transformação digital no Sistema Financeiro.

ESCRITURÁRIO – NOME DE RELACIONAMENTO: AGENTE DE TECNOLOGIA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA: 1 – Representação tabular e gráfica; 2 – Medidas de tendência central (média, mediana, moda, medidas de posição, mínimo e máximo) e de dispersão (amplitude, amplitude interquartil, variância, desvio padrão e coeficiente de variação); 3 – Variáveis aleatórias e distribuição de probabilidade; 4 – Teorema de Bayes; 5 – Probabilidade condicional; 6 – População e amostra; 7 – Variância e covariância; 8 – Correlação linear simples; 9 – Distribuição binomial e distribuição normal; 10 – Noções de amostragem e inferência estatística.

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS: 1 – Sistema Financeiro Nacional: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional; Órgãos normativos e instituições supervisoras, executoras e operadoras. 2 – Mercado financeiro e seus desdobramentos (mercados monetário, de crédito, de capitais e cambial). 3 – Moeda e política monetária: Políticas monetárias convencionais e não-convencionais (Quantitative Easing); Taxa SELIC e operações compromissadas; O debate sobre os depósitos remunerados dos bancos comerciais no Banco Central do Brasil. 4- Orçamento público, títulos do Tesouro Nacional e dívida pública. 5 – Produtos Bancários: Noções de cartões de crédito e débito, crédito direto ao consumidor, crédito rural, poupança, capitalização, previdência, consórcio, investimentos e seguros. 6 – Noções de Mercado de capitais. 7 – Noções de Mercado de Câmbio: Instituições autorizadas a operar e operações básicas. 8- Regimes de taxas de câmbio fixas, flutuantes e regimes intermediários. 9 – Taxas de câmbio nominais e reais; 10 – Impactos das taxas de câmbio sobre as exportações e importações. 11 – Diferencial de juros interno e externo, prêmios de risco, fluxo de capitais e seus impactos sobre as taxas de câmbio. 12- Dinâmica do Mercado: Operações no mercado interbancário. 13 – Mercado bancário: Operações de tesouraria, varejo bancário e recuperação de crédito. 14 – Taxas de juros de curto prazo e a curva de juros; taxas de juros nominais e reais. 15 – Garantias do Sistema Financeiro Nacional: aval; fiança; penhor mercantil; alienação fiduciária; hipoteca; fianças bancárias. 16 – Crime de lavagem de dinheiro: conceito e etapas; Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 e suas alterações; Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020 e Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020 e suas alterações.17- Autorregulação bancária. 18 – Sigilo Bancário: Lei Complementar nº 105/2001 e suas alterações. 19 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e suas alterações. 20 – Legislação anticorrupção: Lei nº 12.846/2013 e Decreto nº 8.420/2015 e suas alterações. 21 – Segurança cibernética: Resolução CMN nº 4.658, de 26 de abril de 2018. 22 – Ética aplicada: ética, moral, valores e virtudes; noções de ética empresarial e profissional. A gestão da ética nas empresas públicas e privadas. Código de Ética do Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet). 23 – Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet).

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 1. Aprendizagem de máquina: Fundamentos básicos; Noções de algoritmos de aprendizado supervisionados e não supervisionados; Noções de processamento de linguagem natural. 2. Banco de Dados: Banco de dados NoSQL (conceitos básicos, bancos orientados a grafos, colunas, chave/valor e documentos); MongoDB; linguagem SQL2008; Conceitos de banco de dados e sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD); Data Warehouse (modelagem conceitual para data warehouses, dados multidimensionais); Modelagem conceitual de dados (a abordagem entidade-relacionamento); Modelo relacional de dados (conceitos básicos, normalização); Postgre-SQL; 3. Big data: Fundamentos; Técnicas de preparação e apresentação de dados. 4. Desenvolvimento Mobile: linguagens/frameworks: Java/Kotlin e Swift. React Native 0.59; Sistemas Android api 30 e iOS xCode 10. 5. Estrutura de dados e algoritmos: Busca sequencial e busca binária sobre arrays; Ordenação (métodos da bolha, ordenação por seleção, ordenação por inserção), lista encadeada, pilha, fila e noções sobre árvore binária. 6. Ferramentas e Linguagens de Programação para manipulação de dados: Ansible; Java (SE 11 e EE 8); TypeScript 4.0; Python 3.9.X aplicada para IA/ML e Analytics (bibliotecas Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Scikit-learn

ESCRITURÁRIO – NOME DE RELACIONAMENTO: AGENTE COMERCIAL – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MATEMÁTICA FINANCEIRA: 1 – Conceitos gerais – O conceito do valor do dinheiro no tempo; Capital, juros, taxas de juros; Capitalização, regimes de capitalização; Fluxos de caixa e diagramas de fluxo de caixa; Equivalência financeira. 2 – Juros simples – Cálculo do montante, dos juros, da taxa de juros, do principal e do prazo da operação financeira. 3 – Juros compostos – Cálculo do montante, dos juros, da taxa de juros, do principal e do prazo da operação financeira. 4 – Sistemas de amortização – Sistema price; Sistema SAC.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 – Noções de sistemas operacionais – Windows 10 (32-64 bits) e ambiente Linux (SUSE SLES 15 SP2) 2 – Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office – Word, Excel e PowerPoint – versão O365). 3 – Segurança da informação: fundamentos, conceitos e mecanismos de segurança. 4 – Proteção de estações de trabalho: Controle de dispostivos USB, hardening, antimalware e firewall pessoal. 5 – Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 6 – Redes de computadores: Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. 7 – Navegador Web (Microsoft Edge versão 91 e Mozilla Firefox versão 78 ESR), busca e pesquisa na Web. 8 – Correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns e wikis. 9 – Redes Sociais (Twitter, Facebook, Linkedin, WhatsApp, YouTube, Instagram e Telegram). 10 – Visão geral sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócio. 11 – Fundamentos sobre análise de dados. 12 – Conceitos de educação a distância. 13 – Conceitos de tecnologias e ferramentas multimídia, de reprodução de áudio e vídeo. 14 – Ferramentas de produtividade e trabalho a distância (Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Hangout, Google Drive e Skype).

VENDAS E NEGOCIAÇÃO: 1 – Noções de estratégia empresarial: análise de mercado, forças competitivas, imagem institucional, identidade e posicionamento 2 – Segmentação de mercado. 3 – Ações para aumentar o valor percebido pelo cliente. 4 – Gestão da experiência do cliente. 5 – Aprendizagem e sustentabilidade organizacional. 6 – Características dos serviços: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. 7 – Gestão da qualidade em serviços. 8 – Técnicas de vendas: da préabordagem ao pós-vendas. 9 – Noções de marketing digital: geração de leads; técnica de copywriting; gatilhos mentais; Inbound marketing. 10 – Ética e conduta profissional em vendas. 11 – Padrões de qualidade no atendimento aos clientes. 12 – Utilização de canais remotos para vendas. 13 – Comportamento do consumidor e sua relação com vendas e negociação. 14 – Política de Relacionamento com o Cliente: Resolução nº 4.539 de 24 de novembro de 2016. 15 – Resolução CMN nº 4.860, de 23 de outubro de 2020 que dispõe sobre a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 16 – Resolução CMN nº 3.694/2009 e alterações. 17 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência): Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. 18 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei nº 8.078/1990 (versão atualizada).