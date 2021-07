Concurso Caixa 2021: 10 mil contratações são anunciadas

A Caixa Econômica Federal confirmou que vai realizar 10 mil contratações ainda em 2021. O anúncio da estatal aconteceu na última segunda-feira, 19 de julho, por meio do presidente do banco, Pedro Guimarães.

Do total de contratações, 3 mil serão de aprovados no concurso de 2014, ainda em vigor, e mil por meio de um novo concurso público, apenas para deficientes. O edital está previsto para sair em setembro.

“Vamos contratar mais 10 mil pessoas. Destas, 4 mil serão novos empregados, 3 mil dependem de autorização da Sest (Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais) e mil serão PCDs (deficientes) em um novo concurso, em setembro deste ano.”

Além dos profissionais efetivos que serão contratados, o banco vai contratar 5.200 estagiários e aprendizes e 800 vigilantes e recepcionistas. A distribuição das vagas acontecerá da seguinte forma:

Segundo confirmou a CAIXA, as contratações serão destinadas às 250 novas agências que a Caixa Econômica Federal até o fim de 2021. Segundo o banco, o empenho na contratação de novos servidores reforça o papel da instituição como o banco com a maior presença bancária no país.

Ao todo, serão 26 mil pontos de atendimento ao cidadão por meio de sua rede de agências, unidades lotéricas, correspondentes bancários, agências-barco e agências-caminhão.

O novo concurso da CAIXA para os deficientes vai exigir o nível médio completo. Os profissionais que serão contratados devem compor o cargo de Técnico Bancário. Os salários chegam a R$3 mil.

Com as vantagens, o valor do salário chega a R$4.486,03. O regime de contratação é o celetista.

Veja quais são os benefícios:

A jornada de trabalho é de seis horas por dia, totalizando 30 horas por semana.

Ainda não há informações de como será o novo edital. No entanto, a expectativa é que o novo concurso siga os moldes do último concurso, aberto em 2014. Na ocasião, os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva e redação. A banca foi o Cebraspe.

Os interessados no cargo de técnico bancário tiveram que responder 120 questões sobre as seguintes áreas:

A prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, registrou um total de 204 pontos. Além disso, a prova foi do tipo CERTO ou ERRADO, seguindo tradição do Cebraspe.

Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos: peso 2 na avaliação;

demais disciplinas: peso 1.

A avaliação discursiva teve uma pontuação de até 20 pontos e consistiu em uma redação de um texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relativos aos conhecimentos específicos.

Último concurso da CAIXA

O último concurso público realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF) foi realizado em 2014. Na ocasião, o edital trouxe vagas para os cargos de Técnico Bancário (nível médio), Médico do Trabalho e Engenheiro (nível superior). Todas as oportunidades são em formação de cadastro reserva.

O concurso contou, ao todo, com mais de 30 mil aprovados no cadastro reserva. O Cebraspe organizou o certame, que contou com mais de 1 milhão de inscritos.

Inicialmente, a validade do concurso foi de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. A validade do certame terminaria no dia 16 de junho de 2016 para os cargos de técnico e no dia 26 de junho de 2016 para médicos e engenheiros.

O conteúdo cobrado é considerado pelos candidatos um pouco extenso. Com isso, é imprescindível iniciar a preparação o quanto antes. Acredita-se que o concurso de Técnico Bancário da Caixa mantenha o conteúdo de seleções anteriores. O cargo de Técnico Bancário tem requisito de certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo segundo grau), expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Cargo de Técnico Bancário – Missão: atividade administrativa destinada a prestar atendimento aos clientes e ao público em geral, efetuando operações diversas, executando atividades bancárias e administrativas, incluindo a comercialização de produtos e serviços, efetivação de cálculos e controles numéricos, inserção 2 e consulta de dados em sistemas operacionais informatizados e auxílio em sua manutenção e em seu aperfeiçoamento, bem como realização de operações de caixa, quando habilitado, de forma a contribuir para a realização de negócios, possibilitando o alcance das metas, o bom desempenho da Unidade e a satisfação dos clientes internos e externos.

Atribuições: prestar atendimento e fornecer as informações solicitadas pelos clientes e público; efetuar todas as atividades administrativas necessárias ao bom andamento do trabalho na Unidade; operar microcomputador, terminais e outros equipamentos existentes na Unidade; instruir, relatar e acompanhar processos administrativos e operacionais de sua Unidade; efetuar cálculos diversos referentes às operações, programas e serviços da CAIXA; elaborar e redigir correspondências internas e(ou) destinadas aos clientes e ao público; preparar o movimento diário; manter atualizadas operações, programas e serviços implantados eletronicamente; dar andamento em processos e documentos tramitados na Unidade; realizar trabalho relativo à edição de textos e planilhas eletrônicas, arquivo, pesquisa cadastral, controle de protocolo e demais atividades operacionais; elaborar e preparar mapas, gráficos, relatórios e outros documentos, quando solicitado; realizar outras atribuições correlatas; divulgar e promover a venda dos produtos da CAIXA.

Quais são os benefícios?

Os aprovados no concurso da Caixa fazem jus a possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional; participação nos lucros e nos resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo coletivo vigente; possibilidade de participação em plano de saúde e em plano de previdência complementar; auxílio refeição/alimentação; auxílio cesta/alimentação; possibilidade de participação em programa de elevação da escolaridade e desenvolvimento; programas de preservação da saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes; e contrato de trabalho regido pela CLT e, portanto, com direito a FGTS, dentre outras vantagens. A jornada de trabalho será de 6 horas diárias, totalizando 30 horas por semana.