Concurso CEASA RS 2021 tem banca contratada e edital fica mais próximo

O edital de concurso público das Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Concurso CEASA RS 2021) está cada vez mais próximo. O órgão divulgou o extrato de contrato com Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) para organização do próximo certame.

O contrato foi publicado nesta quinta-feira, 1º de julho, no Diário Oficial do Rio Grande do Sul. Com a divulgação do documento, o edital pode ser publicado a qualquer momento.

No dia 15 de março, a comissão organizadora do concurso foi formada com o objetivo de iniciar os preparativos e acompanhamento da seleção daqui para frente. A presidência do grupo de trabalho será do gerente administrativo Álvaro Carlos Antunes.

O aval já havia sido dado pelo governador, Eduardo Leite, no dia 14 de janeiro. Está confirmado que o concurso CEASA-RS vai contar com 10 vagas, sendo duas para agentes técnicos e oito para analistas nas áreas de administrador (duas); advogado (duas); contador (uma); engenheiro agrônomo (uma); engenheiro civil (uma); e tecnólogo em Segurança Pública (uma).

Os cargos exigem níveis médio (agente técnico) e superior (analista). Os salários iniciais chegam a R$4 mil.

Além da necessidade por novos servidores, o novo edital de concurso CEASA-RS 2021 também foi autorizado considerando a idade média do quadro atual de servidores, que já está elevada. Agora, os preparativos internos para realização do concurso já devem iniciar, a começar pela formação da comissão organizadora para início dos trâmites do certame.

O concurso CEASA-RS chegou a ser autorizado em 2018, mas precisou de novo aval após a troca de gestão do estado.

O concurso CEASA RS 2021

Em 2018, quando foi autorizado o edital de concurso CEASA-RS, o termo de referência o certame, documento que traz informações preliminares do certame, chegou a ser concluído.

Na época, o edital do concurso CEASA-RS estava previsto para ser publicado com 40 vagas, sendo nove de analista e sete de agente técnico. Além disso, o antigo aval também previa oportunidades para agentes administrativos e operacionais. A nova autorização do concurso CEASA-RS, no entanto, conta com apenas as duas primeiras carreiras.

No cargo de analista, a CEASA-RS revelou que as especialidades do edital seriam duas de administrador, duas de advogado, uma de contador, uma de engenheiro agrônomo, uma de engenheiro civil e uma de tecnólogo em Segurança Pública.

As outras duas vagas serão uma de técnico em Contabilidade e uma de técnico em Informática.

No caso de técnicos, a exigência, além de nível médio, é de curso técnico em áreas específicas que não chegaram a ser divulgadas. Os salários podem chegar a até R$ 4.379,65 (cargos de ensino superior) e até R$ 2.674,94 (cargos de nível médio e médio/técnico).

A expectativa pelo concurso da Centrais de Abastecimento existe desde janeiro de 2017, quando foi aprovado o Plano de Cargos e Salários da instituição. O edital anterior foi publicado há mais de 30 anos.

Sobre o órgão

As Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul foi fundada no ano de 1974 no governo Euclides Triches e fez parte do Sistema SINAC (Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento) e foi estadualizada no ano de 1989, juntamente com todas as outras Ceasas do Brasil. Se coloca entre as quatro principais centrais de Abastecimento do País e da América do Sul.

A Centrais de Abastecimento do Estado do Rio Grande do Sul S/A – CEASA/RS é uma sociedade por ações de economia mista, cuja gestão compete ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul através de sua Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo.

Foi constituída através da Lei Estadual n. 5993/70 e da Lei Municipal n. 3413/70. Posteriormente, através do Decreto n. 70.502/72 que regulamenta o SINAC.

E através da lei n. 8819/89 foi autorizado ao Estado do Rio Grande do Sul receber as ações da União Federal, o que deixou o Estado na condição majoritário da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul.

As obras de construção foram iniciadas em 1971 e concluídas em 1974, e suas atividades de comercialização iniciaram em 25 de setembro de 1973, com a transferência dos usuários do Mercado da Praia de Belas para as dependências da CEASA/RS. A inauguração oficial da CEASA/RS ocorreu no dia 08 de março de 1974.

Dentre seus objetivos está o aspecto social de sua atividade, com orientação e fiscalização do mercado hortifrutigranjeiro, representando um centro polarizador entre produtores, comerciantes e consumidores. A CEASA/RS propicia um equilíbrio de preços, em razão da maior oferta, ocasionando o controle da elevação abusiva de preços e combate à formação de monopólios na distribuição de alimentos.

