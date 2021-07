Concurso CRMV RJ 2021: Edital vai abrir vagas de nível médio; Banca em definição

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CRMV RJ 2021) em breve. Foi divulgado no Diário Oficial da União, edição do dia 09 de julho, o processo de escolha da banca organizadora do certame.

As bancas interessadas em organizar o edital do concurso CRMV-RJ 2021, devem enviar suas propostas até 15 de agosto. A comissão de acompanhamento do concurso avaliará as ofertas e escolherá a organizadora vencedora.

Após a definição da banca organizadora, o concurso poderá sair do papel. A expectativa é que o edital seja liberado ainda em 2021.

O concurso CRMV RJ 2021

Está confirmado que o edital do concurso CRMV-RJ 2021 vai contar com 13 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Do total de vagas imediatas, 10 serão liberadas para auxiliar administrativo, com salário inicial de R$ R$2.815,25.

O restante das vagas, 03 no total, serão liberadas para o cargo de agente fiscal, que terá ganhos iniciais de R$3.971,25.

Para concorrer a todos os postos, os candidatos deverão ter o nível médio completo.

O concurso vai contar com prova objetiva, a ser realizada nas “zonas centrais do Rio de Janeiro”. As disciplinas que serão cobradas não foram reveladas.

Segundo informações do CRMV-RJ, o concurso ocorre em razão do aumento das atividades administrativas e de fiscalização no âmbito do CRMV RJ e da redução do quadro de profissionais nos últimos anos.

Último concurso

O último edital do Conselho foi aberto em 2014. Na ocasião, o edital trouxe 09 vagas imediatas, além de cadastro reserva, em cargos dos níveis médio e técnico.

As vagas do concurso foram abertas para agente de fiscalização, auxiliar administrativo e técnico de contabilidade. A Fundação Bio-Rio organizou a seleção, que contou com provas objetivas, redação e avaliação médica. No exame de múltipla escolha foram cobradas 50 questões, sendo elas:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Conhecimentos de Informática; e

Conhecimentos Específicos.

Os aprovados no certame foram contratados sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A seleção ficou válida por um ano, podendo ser prorrogada por igual período.