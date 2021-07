Concurso MP AP 2021: Locais de provas para técnicos e analistas são divulgados

O Ministério Público do Amapá tem um novo edital de concurso público (Concurso MP AP 2021) em andamento. De acordo com os documentos publicados, as chances são oferecidas para os cargos de técnicos, analistas e promotores. O certame oferece 19 vagas imediatas mais cadastro de reserva para carreiras dos níveis médio e superior. Os salários chegam a até R$30 mil.

A banca escolhida foi o Cebraspe (antigo Cespe/Unb), empresa que terá missão de receber as inscrições e aplicar as etapas da seleção, como provas objetivas.

Concurso para servidores

O concurso do Ministério Público-AP para servidores terá provas já em agosto. Os candidatos já podem conferir o cartão com confirmação do local. Ao todo, foram recebidas 7. 292 inscrições. Veja como será a ampla concorrência:

Cargo 1: Analista Ministerial – Especialidade: Psicologia 246 inscritos inscritos em ampla concorrência 1 vagas 246 candidatos por vaga Cargo 2: Analista Ministerial – Especialidade: Serviço Social 274 inscritos em ampla concorrência 2 137 candidatos por vaga Cargo 3: Analista Ministerial – Especialidade: Tecnologia da Informação 196 inscritos em ampla concorrência 1 196 candidatos por vaga Cargo 4: Técnico Ministerial – Especialidade: Auxiliar Administrativo 6.576 inscritos em ampla concorrência 4 1.644

Locais de provas MP AP 2021 – Servidores

O concurso MP AP

Os candidatos de nível médio poderão concorrer ao cargo de Técnico Ministerial – Auxiliar Administrativo. São oferecidas 6 vagas para carreira. O salário será de R$5.957, sendo R$4.584,25 de vencimento básico e R$1.372,75 de auxílio alimentação. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais.

Já os candidatos de nível superior poderão concorrer ao cargo de Analista Ministerial. As oportunidades são para as áreas de Psicologia (01), Serviço Social (02) e Tecnologia da Informação – TI (01). Os salários de analista chegarão a R$7.612,47, incluindo o salário básico de R$6.239,72 mais auxílio-alimentação de R$1.372,75. A jornada de trabalho será de seis a oito horas diárias, a critério do Procurador-Geral de Justiça.

O edital do concurso MP-AP vai contar com 09 vagas para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, cargo que requer Bacharelado em Direito com, pelo menos, três anos de atividade jurídica. Os salários iniciais chegarão a até R$30.404,42.

O edital do MP-AP reserva vagas para deficientes e negros. Os aprovados serão contratados sob regime estatutário, que garante a estabilidade empregatícia.

Inscrição concurso MP-AP 2021 Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever de acordo com a carreira escolhida. Veja: Técnicos e analistas: Inscrições entre 08 de abril e 7 de maio, por meio do site oficial do Cebraspe, banca organizadora. Promotor de justiça: Os interessados puderam se inscrever até 19 de maio, pelo site do Cebraspe, banca organizadora. A taxa de inscrição custou R$84 para técnico ministerial, R$107 para analista ministerial e R$160 para promotores. Provas concurso MP-AP 2021 Técnicos e analistas Para técnicos e analistas, o concurso MP-AP vai contar com as seguintes etapas: Provas objetivas;

Prova discursiva;

Exame de aptidão psicóloga;

Avaliação de títulos (somente para o cargo de analista ministerial). As provas objetiva e discursivas contarão com 60 questões, sendo 30 de Conhecimentos Gerais e 30 de Conhecimentos Específicos, e estão previstas para 1º de agosto de 2021. Promotor O concurso de Promotor vai contar com as seguintes etapas: Inscrição provisória;

Prova preambular;

Prova discursiva;

Inscrição definitiva (sindicância de vida pregressa, investigação social, exames de sanidade física e mental, exame psicotécnico);

Prova oral;

Prova de tribuna;

Avaliação de títulos. Os exames preambulares e discursivos serão sobre as disciplinas: Direito Constitucional Direito Administrativo Direito Penal Direito Processual Penal Direito Civil Direito Processual Civil Direito Eleitoral Direito Financeiro e Tributário Direitos Humanos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos. Além de Direito Processual Coletivo Estatuto da Criança e do Adolescente Direito do Idoso e Direito da Pessoa com Deficiência Direito do Consumidor, Direito Ambiental e Direito Urbanístico Legislação do Ministério Público. Serão cobradas 100 questões na parte objetiva. A prova preambular será aplicada no dia 8 de agosto. Na etapa discursiva, por exemplo, será necessário elaborar uma peça prática, um parecer e responder uma questão escrita. Validade O prazo de validade do concurso MP AP será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Informações do concurso Concurso : MP-AP

: MP-AP Banca organizadora : CEBRASPE

: CEBRASPE Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 19+CR

: 19+CR Remuneração : até R$30.404,42.

: até R$30.404,42. Inscrições : Técnicos e analistas: Inscrições entre 08 de abril e 7 de maio; Promotor de justiça: Os interessados poderão se inscrever até 19 de maio

: Técnicos e analistas: Inscrições entre 08 de abril e 7 de maio; Promotor de justiça: Os interessados poderão se inscrever até 19 de maio Taxa de Inscrição : R$84 para técnico ministerial, R$107 para analista ministerial e R$160 para promotores

: R$84 para técnico ministerial, R$107 para analista ministerial e R$160 para promotores Provas : 01 de agosto (técnico e analista) e 08 de agosto (promotor)

: 01 de agosto (técnico e analista) e 08 de agosto (promotor) Situação: PUBLICADO Edital – Técnicos e Analistas Edital – Promotor Veja Apostila para Concurso Ministério Publico – AP: CLIQUE AQUI