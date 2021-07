Concurso PC AL 2021: Edital para delegado sai neste segundo semestre

A Polícia Civil do Estado de Alagoas vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PC AL 2021) para o cargo de Delegado. O documento de abertura, previsto para ser publicado no mês de julho, atrasou e agora passa por ajustes junto à Secretaria de Segurança Pública. Agora, o certame deverá ser divulgado ainda neste segundo semestre.

A nova previsão de abertura do concurso PC-AL para o cargo de Delegado foi dada pelo secretário do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas, Fabrício Marques Santos. Segundo informações dele, a pasta tem se esforçado para acelerar os processos e, por isso, os trâmites já estão avançados.

“Estamos trabalhando bastante, junto à Secretaria de Segurança Pública, para que lancemos o certame dos delegados agora no segundo semestre”, disse Fabrício.

O concurso PC-AL para o cargo de Delegado não é realizado há cerca de uma década. A pausa terminou neste ano, com a abertura da seleção para escrivão e agente da PC AL. Agora, mais um edital está confirmado.

Edital foi aprovado pela PGE

No dia 02 de julho, a Procuradoria Geral do Estado de Alagoas (PGE-AL) aprovou a abertura do concurso para o cargo de Delegado. Segundo informações da PGE, para que o concurso seja publicado, deve ser comprovado que o quantitativo de vagas a ser oferecido está de acordo com o número de cargos vagas para a carreira.

Dessa forma, o processo foi encaminhado para o Gabinete Civil do governador, que deverá analisar a “conveniência política da proposição do concurso público”. Somente com esse atesto, a seleção poderá ser aberta.

O concurso deve ser organizado pelo Cebraspe. A banca, no entanto, ainda não está contratada, apesar da Secretaria de Planejamento (Seplag) já ter indicado a empresa.

O concurso PC AL para Delegado

O concurso PC-AL para Delegado deve abrir um total de 40 vagas para a carreira.

“Nós teremos outro edital para a Polícia Civil, para delegado. Mas esse será lançado em julho, separado. O nosso desenho é para 40 vagas, até por uma questão legal de vacâncias”, confirmou Fabrício Marques.

O cargo de PC-AL para Delegado requer nível superior em Direito. O salário inicial previsto é de R$20.944,97.

O concurso vai contar com provas objetivas e discursivas, Teste de Aptidão Física (TAF), exames laboratoriais e médicos, avaliações psicológica e de títulos, investigação social e curso de formação policial.

As etapas foram reveladas pelo Conselho Superior de Polícia Civil de Alagoas, por meio de um documento publicado no Diário Oficial do Estado. Veja as matérias que devem ser cobradas:

Prova Objetiva

Direito Penal;

Direito Processual Penal;

Direito Constitucional;

Direito Administrativo;

Direito Civil;

Legislação Complementar;

Medicina Legal;

Língua Portuguesa; e

Informática.

Prova discursiva

Direito Penal;

Direito Processual Penal; e

Direito Constitucional.