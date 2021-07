Concurso PC SE 2021: Saiu o edital com 60 vagas de agente e escrivão

Grande oportunidade. A Polícia Civil do Estado de Sergipe faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso PC SE 2021). De acordo com o documento publicado, estão abertas 60 vagas imediatas nos cargos de Agente e Escrivão, cargos que exigem nível superior em qualquer área. O salário fixado será de R$4.500, por jornada de trabalho de 36 horas semanais.

Os aprovados no concurso vão contar com estabilidade empregatícia, uma vez que o regime de contratação é o estatutário. E mais, para participar do certame não há requisitos de idade, nem exigência de altura mínima. Segundo o edital, os candidatos do cargo de agente deverão possuir Carteira Nacional de Habilitação.

O edital da PC-SE conta com 60 vagas, sendo 50 para Agente de Polícia e 10 para Escrivão. Veja a distribuição das vagas por modalidade (ampla, deficientes e negros):

Agente de polícia – 50 vagas (35 para ampla concorrência, dez para deficientes e cinco para negros)

– 50 vagas (35 para ampla concorrência, dez para deficientes e cinco para negros) Escrivão de polícia – 10 vagas (sete para ampla concorrência, duas para deficientes e uma para negros).

Inscrição Concurso PC SE 2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no período compreendido entre 09 e 27 de julho de 2021, por meio do site do Cebraspe, organizador. A taxa de inscrição para participar do certame custa R$150.

Você Pode Gostar Também:

Segundo informações do edital, para garantir participação, o candidato deverá acessar o portal acima e preencher o formulário com todos os dados para cadastro.

A taxa de inscrição poderá ser paga até 16 de agosto.

Membros de família de baixa renda, inscritos no CadÚnico, poderão pedir isenção do valor ao longo desse prazo de inscrição. Etapas e provas do Concurso PC SE 2021 O concurso da Polícia Civil de Sergipe (PC-SE) vai contar com diversas etapas – são oito no total. De acordo com o edital, são elas: prova objetiva;

prova discursiva (redação);

prova de capacidade física;

exame psicotécnico;

exame biomédico e toxicológico;

exames clínicos e complementares;

sindicância da vida pregressa;

avaliação de títulos. As provas objetivas e discursivas (redação) serão aplicadas no dia 05 de setembro de 2021, no período da tarde. Os candidatos deverão responder 100 questões objetivas no estilo Certo e Errado do Cebraspe: Conhecimentos Básicos – 30 questões

Língua Portuguesa

Atualidades e Conhecimentos do Estado do Sergipe

Ética

Noções de Direitos Humanos

Raciocínio Lógico

Língua Portuguesa Atualidades e Conhecimentos do Estado do Sergipe Ética Noções de Direitos Humanos Raciocínio Lógico Conhecimentos Específicos – 70 questões

Agente: Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Penal e de Direito Processual Penal, Legislação, Estatística, Contabilidade, Informática e Noções de Medicina Legal. Escrivão: Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Penal e de Direito Processual Penal, Legislação, Estatística, Contabilidade, Informática, Noções de Medicina Legal e Arquivologia. A prova objetiva terá valor de 100 pontos. Será aprovado quem conseguir pelo menos seis pontos em Conhecimentos Gerais, 21 em Conhecimentos Específicos e 30 na soma dos dois exames. A redação será do tipo dissertativa-argumentativa e valerá 20 pontos, sendo aprovado quem conseguir, no mínimo, dez pontos. Redação

Segundo o edital, a banca vai corrigir a redação de até 360 aprovados, sendo 300 para agente (210 da ampla concorrência, 60 dos deficientes e 30 dos negros) e 60 para escrivão (42 da ampla concorrência, 12 dos deficientes e seis dos negros). Todos os empatados na última posição terão a redação corrigida.

TAF A segunda etapa do concurso será os testes de aptidão física (TAF). A etapa é eliminatória e classificatória, devendo todos os candidatos serem submetidos aos exames. Serão quatro testes, veja: flexão de braço na barra fixa (masculino) ou estático de barra (feminino); impulsão horizontal (ambos os sexos); flexão abdominal (ambos os sexos); e corrida de 12 minutos. Os índices mínimos para aprovação, serão: Teste Homens Mulheres Barra 3 repetições 7 segundos Impulsão horizontal 1,70m 1,30m Abdominal 33 flexões 28 flexões Corrida de 12 minutos 2.200 1.800 Informações do concurso Concurso : Polícia Civil de Sergipe

: Polícia Civil de Sergipe Banca organizadora : Cebraspe

: Cebraspe Vagas : 60

: 60 Escolaridade : nível superior

: nível superior Remuneração : até R$4.500

: até R$4.500 Inscrições : 9 a 27 de julho

: Taxa de Inscrição : R$150

: R$150 Provas : 5 de setembro

: 5 de setembro Edital concurso PC SE 2021