Concurso SESPA 2021: licitação de escolha da banca deve sair até agosto

A Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso SESPA 2021) em breve. O certame ganhou força recentemente, uma vez que o certame foi incluído entre as metas da administração, como o processo de escolha da banca.

O concurso, inclusive, está incluso nas metas administrativas do 2º quadrimestre de 2021. Sendo assim, o documento que vai dar início ao procedimento deve ser divulgado até o mês de agosto, que é quadro termina ao ciclo. As bancas, a partir desse momento, vão poder enviar suas propostas de preço até a data de abertura dos envelopes.

Após isso, os documentos passarão por análise da comissão até a banca ser oficializada e contratada oficialmente.

O Concurso SESPA

O concurso SESPA ganhou forças com declarações do governador do Estado, Helder Barbalho. Após a publicação de um vídeo anunciando o edital do concurso Seap PA, os internautas perguntaram à Barbalho sobre o concurso da Saúde. Ele respondeu:

“Estão previstos concursos públicos para o Hospital Ophir Loyola, a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e para a Secretaria de Saúde Pública (Sespa). Informações oficiais sobre todos os concursos serão divulgadas no site e nas redes sociais da Seplad.”

O edital ainda não tem data para ser publicado. No entanto, a SEPLAD já confirmou que o certame está previsto para sair ainda este ano.

Último concurso foi em 2009 – O último concurso da pasta aconteceu em 2009, quando contou com vagas para todos os níveis de ensino (fundamental, médio e superior) em diversas áreas. O Instituto Movens teve a responsabilidade do certame, que contou com provas objetivas e análise de títulos.

Sobre o órgão

A Secretaria de Estado da Saúde do Pará (SESPA) executa a Política Estadual de Saúde a partir dos princípios, diretrizes e competências designadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Sendo assim, em nível estadual, atua na orientação às Secretarias Municipais de Saúde quanto ao planejamento, acompanhamento e avaliação das ações de saúde, no sentido de assegurar a prevenção, recuperação e promoção da saúde pública. Para isso, conta com as Diretorias Administrativa e Financeira, Vigilância em Saúde, Políticas de Atenção Integral à Saúde, Gestão do Trabalho e Educação na Saúde e Desenvolvimento e Auditoria dos Serviços de Saúde.

A Sespa se faz presente em todo o Estado, por meio das 13 Centros Regionais de Saúde (CRS), assessorando e acompanhando de perto as ações de saúde nos municípios da sua abrangência.

A Secretaria Estadual administra diretamente seis Unidades de Referências Especializadas, seis Centros de Atenção Psicossociais, o Hospital Regional Abelardo Santos, o Laboratório Central do Estado (Lacen) e a Unidade Básica de Saúde da Pedreira, em Belém; e os Hospitais Regionais de Tucuruí, Salinópolis, Conceição do Araguaia e Cametá. Há ainda os Hospitais Regionais de gestão estadual, porém gerenciados por organizações sociais de saúde que são o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua; e os localizados em Marabá, Altamira, Santarém, Redenção e Breves.

Entre as competências da SESPA estão: Orientar municípios para que executem serviços e ações de saúde enquanto atenção primária; prestar apoio às unidades de saúde do sistema público de alta complexidade, de referência regional ou estadual; identificar e articular prestação de serviços entre estabelecimentos hospitalares de referência e os privados que são conveniados ao SUS; prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios não plenos; em nível complementar, elaborar, monitorar e acompanhar o andamento de ações e serviços de Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Alimentação e Nutrição, Saúde do Trabalhador, Laboratório de Saúde Pública, Hemocentros, insumos e equipamentos para saúde; participar, junto com órgãos afins, da formulação das políticas e do controle dos agravos ao meio ambiente, da execução das ações de saneamento básico, dos ambientes e das condições de trabalho; e acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade da Unidade Federada.

Informações do concurso

Concurso : Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará

: Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará Banca organizadora : Instituto AOCP

: Instituto AOCP Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 44

: 44 Remuneração : a definir

: a definir Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : a definir

: a definir Provas : a definir

: a definir Situação: AUTORIZADO