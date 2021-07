Concurso TRF-3ª Região 2021: NOVO edital é confirmado para técnicos e analistas

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que compreende os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso TRF-3ª Região 2021) em breve para cargos da área de apoio.

Segundo o aviso de licitação, publicado nesta segunda-feira, 26 de julho, o órgão já iniciou início ao processo de escolha da banca.

É importante destacar que o órgão conta, atualmente, com duas seleções válidas, com vagas para técnicos e analistas. No entanto, mesmo assim o Tribunal prepara um novo edital, com oportunidades semelhantes às oferecidas em 2015.

O edital de 2015 seguirá válido até dezembro deste ano. Sendo assim, um novo edital de concurso pode ser publicado já no início de 2022, ou até mesmo antes, considerando que as convocações do último edital seguem válidas somente até o fim do ano.

Segundo informações do projeto básico do edital, documento utilizado para definição da banca organizadora, o edital vai abrir 15 vagas, além de cadastro reserva, para cargos de técnicos e analistas, nos níveis médio e superior, respectivamente.

O concurso TRF-3

A expectativa é que o edital do concurso TRF-3 seja divulgado para:

técnico judiciário (09 vagas)

área Administrativa – especialidade Segurança e Transporte – cinco vagas em São Paulo (capital);

área Apoio Especializado – especialidade Enfermagem – uma vaga em São Paulo (capital);

área Administrativa – especialidade Segurança e Transporte – duas vagas em São Paulo (interior); e

área Administrativa – especialidade Segurança e Transporte – uma vaga em Mato Grosso (Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas).

analista judiciário (06 vagas)

área Apoio Especializado – Medicina/Psiquiatria – uma vaga em São Paulo (capital);

Medicina do Trabalho – uma vaga em São Paulo (capital);

Psicologia do Trabalho – uma vaga em São Paulo (capital);

Psicologia Clínica – uma vaga em São Paulo (capital);

Serviço Social – uma vaga em São Paulo (capital); e

Medicina (Clínica Geral) – uma vaga em Campo Grande (capital).

Está confirmado que os salários iniciais chegarão a R$12.455,30 para analista e R$7.591,37 para técnico.

No caso do cargo de nível médio, além da escolaridade, será preciso ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria “C” ou “D”, para a área de Segurança e Transporte.

Já para o nível médio técnico, além do curso na área, o candidato deverá ter o registro no respectivo conselho e experiência de dois anos em Enfermagem.

No que se refere ao cargo de analista, todos os candidatos da área de Medicina deverão ter o curso de nível superior, com especialização na área de interesse. Os demais candidatos precisarão, ainda ter o registro no conselho correspondente à vaga/área.

O projeto básico do concurso também confirma as etapas da seleção. Está confirmado que os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas.

Na parte discursiva, os candidatos vão fazer um estudo de caso, com exceção do técnico de nível médio, que terá uma redação como etapa.

Além disso, o técnico de Segurança e Transporte realizará também uma prova de capacidade física, caso seja aprovado nos exames anteriores.

A avaliação objetiva terá 60 questões, sendo 20 de Conhecimentos Gerais (peso 1) e 40 Específicos (peso 2). O técnico de Segurança e Transporte, por sua vez, responderá a 80 perguntas (de zero a dez).

Processo de escolha da banca iniciado

Conforme dito na reportagem, o processo de escolha da banca foi iniciado. Agora, as bancas já podem enviar suas propostas.

Os documentos serão abertos no dia 6 de agosto de 2021, às 13h. Caberá à comissão avaliar as propostas e decidir qual empresa ficará responsável pela seleção.

A expectativa é pela publicação do edital de concurso ainda em 2021, com provas já no início de 2022.

Último edital

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que compreende os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, abriu edital de concurso público em 2019 (Edital Concurso TRF 3ª Região) com oportunidades para os cargos de Técnico e Analista Judiciário.

O certame recebeu, ao todo, 77.876 inscritos, quantitativo que foram convocados para as provas objetivas.

Inscritos em Campo Grande

Técnico judiciário – Área administrativa: 6.657 inscritos

Inscritos em São Paulo

Analista judiciário – Área judiciária: 26.757

Analista judiciário – Área informática: 1.648

Técnico judiciário – Área administrativa: 41.581

Técnico judiciário – Área informática: 1.233

O edital do concurso TRF-3 contou com 09 vagas, além de cadastro reserva. A Fundação Carlos Chagas (FCC) organizou o edital. As vagas foram distribuídas conforme lotação dos aprovados:

TRF-3 Sede

Cargo Escolaridade Vagas Técnico Judiciário – Área Administrativa Nível Médio 1+CR Técnico Judiciária – Área Apoio Especializado – Informática Nível Médio 1+CR Analista Judiciário – Área Judiciária Nível Superior 1+CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Informática Nível Superior 1+CR

Seção Judiciária de São Paulo (Capital e Interior)

Cargo Escolaridade Vagas Técnico Judiciário – Área Administrativa Nível Médio 2+CR Analista Judiciário – Área Judiciária Nível Superior 2+CR

Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul

Cargo Escolaridade Vagas Técnico Judiciário – Área Administrativa Nível Médio 1+CR

O concurso contou com uma prova objetiva com 60 questões para os dois cargos envolvendo conhecimentos nas áreas de Conhecimentos Gerais (20 questões) – Português, Raciocínio Lógico-Matemático, Noções dos Direitos das pessoas com Deficiência, Noções de Sustentabilidade, Noções de Governança Corporativa, Noções de Gestão Estratégica, Noções de Direito Administrativo, noções de direito constitucional e Conhecimentos Específicos (40 questões).

Informações do concurso público

Órgão : Tribunal Regional Federal da 3 ª Região

: Tribunal Regional Federal da 3 ª Região Cargos : técnico e analista (diversas áreas)

: técnico e analista (diversas áreas) Vagas : 15

: 15 Requisitos : níveis médio, técnico e superior

: níveis médio, técnico e superior Remuneração : R$12.455,30 (analista) ou de R$7.591,37 (técnico)

: R$12.455,30 (analista) ou de R$7.591,37 (técnico) Veja o último edital