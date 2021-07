Confiança 1 x 4 Guarani – Qual é o limite do Bugrão?

Aracaju, AL, 16 (AFI) – O Guarani chegou para brigar não só pelo acesso à elite como também pelo título do Campeonato Brasileiro da Série B. Uma prova disso foi a vitória nesta sexta-feira sobre o Confiança, por 4 a 1, em plena Arena Batistão, na abertura da 12ª rodada.

Essa foi a quarta vitória seguida do Guarani, que, com 22 pontos, entrou no G4 e não corre o risco de sair no complemento da rodada. Além disso, o Bugre manteve a invencibilidade como visitante.

Guarani não tomou conhecimento e goleou o Confiança (Foto: Emanuel Rocha/Guarani FC)

Por outro lado, o Confiança chegou ao sexto jogo seguido sem vitória e, por causa dos confrontos, vai terminar a rodada na zona de rebaixamento. Neste momento, o Dragão é o 16º colocado, com nove.

A BOLA PUNE

Logo no primeiro minuto, em uma saída errada da zaga do Guarani, Serginho arriscou de fora da área e assustou Gabriel Mesquita. Na sequência, Marcinho cruzou e Ítalo só não fez porque Diogo Mateus chegou antes. O Guarani respondeu em finalização de Júlio César defendida por Rafael Santos.

O Confiança, porém, seguia melhor. Aos 17, Ítalo cruzou e Gustavo Ramos, livre de marcação, perdeu gol feito ao mandar por cima. A bola, porém, puniu e o Guarani foi quem abriu o placar seis minutos depois. João Paulo errou o domínio e viu Davó puxar contra-ataque antes de passar para Régis, que driblou o goleiro e marcou.

Em vantagem, o Guarani passou a ter mais tranquilidade para tocar a bola, enquanto o Confiança se desesperou e viu aumentar o número de passes errados. Aos 44 minutos, o time campineiro acertou mais um contra-ataque perfeito para ampliar. Davó recebeu de Régis, desceu em velocidade e bateu na saída de Rafael Santos.

FECHOU O CAIXÃO

Precisando do resultado, o Confiança quase diminuiu aos três minutos. Em cobrança de escanteio, Victor Sallinas cabeceou e Bidu salvou quase em cima da linha. O balde de água fria veio aos 19 minutos. Bidu cruzou e Pablo cabeceou. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

O gol deixou o Confiança ainda mais desorganizado e o Guarani aproveitou para fazer o quarto aos 29. Allan Victor recebeu de Andrigo e bateu na saída do goleiro. O jogo ficou morno, mas o time sergipano conseguiu diminuir nos minutos finais através de Caíque Sá.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, às 19 horas, pela 13ª rodada. O Confiança enfrenta o Londrina, no Estádio do Café, em Londrina, e o Guarani recebe o Sampaio Corrêa, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.