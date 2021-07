Confira as datas de pagamento para modalidade Saque Aniversário

A Caixa Econômica Federal disponibiliza aos brasileiros a opção de saque do FGTS na modalidade Saque Aniversário. Essa alternativa permite que os trabalhadores do país recebam parte do saldo disponível em sua conta, no mês em que fazem aniversário. Para isso, é necessário fazer a solicitação por meio do site, aplicativo ou Internet Banking da Caixa.

É importante ressaltar que os indivíduos que aderirem à modalidade, não podem sacar o valor integral do fundo de garantia e sim uma parcela desse valor. Contudo, o Saque Aniversário garante a possibilidade de resgatar até três anos de saque de uma vez. Segundo informações disponibilizadas no site da Caixa, atualmente é possível sacar o FGTS de forma 100% digital.

A Caixa afirma que por se tratar de uma operação de crédito comercial, existe uma cobrança de IOF. De acordo com informações disponibilizadas no site da instituição bancária, a taxa de juros é de 0,99% ao mês.

Datas de pagamento do Saque Aniversário em 2021

Como já dito anteriormente, é possível que os trabalhadores recebam a partir do mês de seu aniversário, um percentual do valor do FGTS na modalidade Saque Aniversário. Confira as datas disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal:

Nascidos em: Data de pagamento: Janeiro 04/01 a 31/03 Fevereiro 01/02 a 30/04 Março 01/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 03/05 a 30/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 02/08 a 29/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 01/10 a 31/12 Novembro 01/11 a 31/01/2022 Dezembro 01/12 a 28/02/2022

Requisitos para a adesão do Saque Aniversário

São estabelecidos alguns critérios para a adesão do Saque Aniversário do fundo de garantia, como a adimplência com a Caixa e o CPF em regularidade. Além disso, para optar pela modalidade é preciso ser maior de 18 anos ou emancipado.

É necessário que o trabalhador opte pela opção Saque Aniversário por meio dos canais eletrônicos do banco e autorize a Caixa a consultar informações de seu FGTS. O trabalhador também precisa possuir uma conta corrente ou poupança na Caixa. Contudo, a instituição bancária afirma que essas contas não podem ser a Poupança Social Digital ou a Poupança CAIXA Fácil.

Por fim, para conseguir aderir ao Saque Aniversário, o cidadão precisa possuir saldo FGTS suficiente para essa antecipação, respeitando o valor mínimo de R$ 2 mil para a contratação. É possível fazer uma simulação pelo Internet Banking ou App CAIXA.

Como voltar receber o FGTS na modalidade Saque-Rescisão

Se o trabalhador aderiu à modalidade de Saque Aniversário, mas decidiu voltar ao Saque-Rescisão, é possível realizar a reversão a qualquer momento. De acordo com Caixa Econômica Federal, a alteração surtirá efeito no 1º dia do 25º mês da solicitação.

Além disso, os indivíduos que optarem pelo Saque Aniversário podem realizar movimentações na conta FGTS em algumas circunstâncias, como a aquisição de moradia própria, doenças graves, aposentadoria ou situação de calamidade pública.