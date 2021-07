Confira as novas datas da quarta parcela do Auxílio Emergencial

O Governo Federal decidiu antecipar os pagamentos referentes à quarta parcela do Auxílio Emergencial. Assim, ocorreu a divulgação das novas datas foram nesta quinta-feira, dia 15 de junho, na edição do Diário Oficial da União.

Portanto, o processo de depósitos dos valores na Conta Poupança Social Digital terá início a partir do próximo sábado, dia 17 de julho. Nesse caso, a data se refere ao pagamento para aqueles que não participam do Bolsa Família. Dessa maneira, todos estes devem receber a quantia da quarta parcela, de maneira digital, até o dia 30 de julho.

Contudo, já os saques em dinheiro e a autorização para transferências bancárias terão permissão apenas entre os dias 2 e 18 de agosto.

O calendário anterior, no entanto, estabelecia o início dos pagamentos destes beneficiários apenas a partir do dia 23 de julho. Desse modo, se encerraria no dia 22 de agosto. Por fim, então, a liberação de saques e transferências seria entre o período de 13 de agosto a 10 de setembro.

Calendário de pagamentos da 4ª parcela para participantes do Cadastro Único

Aqueles beneficiários que não participam do Bolsas Família, poderão contar com o depósito da quantia, conforme o mês que nasceram. Assim, receberão nas seguintes datas aqueles que nasceram em:

Janeiro: Terão o depósito em 17 de julho e a liberação para saque em dinheiro em 02 de agosto.

Fevereiro: Terão o depósito em 18 de julho e a liberação para saque em dinheiro em 03 de agosto.

Março: Terão o depósito em 20 de julho e a liberação para saque em dinheiro em 04 de agosto.

Abril: Terão o depósito em 21 de julho e a liberação para saque em dinheiro em 05 de agosto.

Maio: Terão o depósito em 22 de julho e a liberação para saque em dinheiro em 09 de agosto.

Junho: Terão o depósito em 23 de julho e a liberação para saque em dinheiro em 10 de agosto.

Julho: Terão o depósito em 24 de julho e a liberação para saque em dinheiro em 11 de agosto.

Agosto: Terão o depósito em 25 de julho e a liberação para saque em dinheiro em 12 de agosto.

Setembro: Terão o depósito em 27 de julho e a liberação para saque em dinheiro em 13 de agosto.

Outubro: Terão o depósito em 28 de julho e a liberação para saque em dinheiro em 16 de agosto.

Novembro: Terão o depósito em 29 de julho e a liberação para saque em dinheiro em 17 de agosto.

Dezembro: Terão o depósito em 30 de julho e a liberação para saque em dinheiro em 18 de agosto.

Assim, os participantes poderão efetuar a consulta de sua situação pelo aplicativo do Auxílio Emergencial. Ou ainda, no site da Caixa Econômica ou pelo endereço eletrônico https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/.

Calendário de pagamentos da 4ª parcela para participantes do Bolsa Família

Já para integrantes do Programa Bolsa Família que recebem o benefício emergencial não houve qualquer alteração. Ocorre que os depósitos seguem o formato específico do programa. Isto é, com depósitos nos dez últimos dias úteis de cada mês. Portanto, é sempre possível prever as datas de seus pagamentos.

Além disso, a divisão se faz de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Dessa maneira, os valores serão creditados a partir do dia 19 de julho, como segue, para os beneficiários de NIS com final:

1: depósito e possibilidade de saque em 19 de julho.

2: depósito e possibilidade de saque em 20 de julho.

3: depósito e possibilidade de saque em 21 de julho.

4: depósito e possibilidade de saque em 22 de julho.

5: depósito e possibilidade de saque em 23 de julho.

6: depósito e possibilidade de saque em 26 de julho.

7: depósito e possibilidade de saque em 27 de julho.

8: depósito e possibilidade de saque em 28 de julho.

9: depósito e possibilidade de saque em 29 de julho.

0: depósito e possibilidade de saque em 30 de julho.

Extensão de mais três parcelas

Indo adiante, no início deste mês, o Governo Federal confirmou a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais três meses. O benefício que se encerraria em julho. Contudo, após o processo de prorrogação, se estenderá aos meses de setembro, outubro e novembro. Portanto, chegará a um total de sete parcelas durante o ano de 2021.

De acordo com o Ministério da Cidadania, até o momento, cerca de 39,3 milhões de famílias tiveram acesso ao Auxílio Emergencial neste ano.

Além disso, recentemente o governo finalizou todos os depósitos da terceira parcela, que se encerrou no dia 30 de junho. Desse modo, somando as três rodadas já pagas, o valor total alcançou a casa dos R$ 26,3 bilhões investidos.

Ademais, segundo o ministério, durante a terceira etapa de pagamentos, cerca de 37 milhões de pessoas foram assistenciadas. Destes, são 27,3 milhões de cidadãos inscritos no CadÚnico e do Extracard, que ingressaram no Auxílio Emergencial através do aplicativo, sendo os outros 9,8 milhões participantes do Bolsa Família.

Caixa Econômica Federal libera saques e transferências da 3ª parcela para nascidos no mês de outubro

A Caixa Econômica Federal liberou nesta quinta-feira, 15 de julho, a realização de saques e transferência dos valores da terceira parcela do Auxílio Emergencial para os participantes nascidos no mês de outubro. Estes, não fazem parte do Programa Bolsa Família e tiveram a quantia creditada na Conta Poupança Social Digital no dia 29 de junho.

Como realizar o saque?

Primeiramente, para efetuar o saque da quantia é necessário que o participante realize login no aplicativo Caixa Tem. Em seguida, deverá selecionar a opção “Saque sem cartão” e depois “Gerar código de saque”.

Logo após, o trabalhador deve inserir sua senha para ter acesso ao código gerado na tela de seu aparelho celular. Este código possibilita o recebimento da quantia e possui validade de uma hora. Então, tal código deverá ser utilizado somente nas agência físicas da Caixa, casas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui devidamente credenciados.

As agências físicas da Caixa estão em funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 13h. Dessa forma, todos os cidadãos que procuram atendimento serão prontamente atendidos durante o horário de funcionamento.

Os usuários do aplicativo Caixa Tem também poderão utilizar os valores para efetuar o pagamento de contas, boletos e para a realização de compras por meio do cartão de débito virtual, também disponibilizado pelo aplicativo. O Caixa Tem também disponibiliza a funcionalidade de pagamentos sem a necessidade do cartão em aproximadamente 13 mil unidades lotéricas credenciadas.