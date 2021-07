Confira detalhes os detalhes do The Masked Singer Brasil, o novo reality show da TV Globo

Ivete Sangalo, Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Eduardo Sterblitch, Simone e Camilla de Lucas precisarão estar atentos a cada detalhe das apresentações para tentar descobrir quem é a celebridade que está por trás da máscara no ‘The Masked Singer Brasil’. Em uma coletiva virtual realizada nesta sexta (3), na qual o portal iBahia estava presente, o time de jurados Ivete, ao supervisor artístico Adriano Ricco (TV Globo) e ao diretor artístico Marcello Amiky (Endemol Shine Brasil) deram alguns detalhes sobre o programa que estreia no dia 10 de agosto.

A apresentadora e comandante do reality, Ivete Sangalo, explicou como será o seu papel dentro do programa. “Eu tenho a função de conduzir a dinâmica do reality. Tem momentos que dependem muito dessa presença como apresentadora. Essa é uma experiência que eu nunca vivi. Não é só a música, tenho toda uma percepção 360 graus daquela apresentação. Tenho aprendido muitas coisas muito valiosas para mim”, disse.

À frente do projeto, o diretor artístico e o supervisor artístico também dividiram com a imprensa as novidades do reality. “Inicialmente pode parecer estranho ver pessoas mascaradas em cima do palco. Mas esse formato tem uma magia. Em poucos segundos, você se conecta com o Unicórnio, com o Monstro, com o Jacaré ali no palco. Você mergulha naquela viagem. A expectativa é que o público brasileiro curta essa história e consiga se divertir muito com um formato que deu certo em muitos países do mundo”, adiantou o diretor Marcelo Amiky.

Já Adriano Ricco apontou alguns dos diferenciais da produção: “Trabalhar com essa equipe muito talentosa nesse formato que já é um sucesso em outros países é um prazer. É um programa que vai trazer entretenimento para todo mundo. A gente tem muita brasilidade nas fantasias, nas músicas e na apresentação da Ivete Sangalo”.

Ao longo das noites de terça-feira, pelas próximas semanas, dozer participantes competirão em apresentações grandiosas e, ao final das performances de cada episódio, os quatro jurados precisarão definir quem deixará o programa e será desmascarado no dia. Na coletiva, Ivete Sangalo contou que duas celebridades já conseguiram ser reveladas pelos jurados.

“Você se diverte e fica muito feliz o programa inteiro. E o público também vai brincar com a sua família em casa. A gente acredita que é uma pessoa; passa uma frase da música e a gente muda de opinião, começa a perceber coisas que não tínhamos percebido antes. E no final tem essa revelação, que é muito engraçada”, detalhou Eduardo Sterblitch. A cantora Simone também destacou a brincadeira por trás do mistério: “A gente tem caderno, binóculo, lupa, tudo o que é necessário para tentar desvendar. Não usamos só os instrumentos que estão ali em cima da bancada, mas também os nossos sentidos, a nossa profissão de ‘detetive’, os nossos sentimentos”.

Já a jurada Taís Araújo contou como tem sido desafiador e, ao mesmo tempo, divertido participar do ‘The Masked Singer Brasil’.

“Primeiro porque é deliciosamente inusitado. A gente só tem um comprometimento que é se divertir e divertir as pessoas que estão em casa. A gente começa a apresentação querendo muito acertar e fala que tem certeza. Mas, dois segundos depois, eu não tenho certeza de mais nada. Sou tomada pelo show, pela fantasia, pela luz, pela música. O todo é muito grande, muito bonito. O show inteiro me leva e por isso que eu erro no final”, brinca.

Rodrigo Lombardi está empenhado em descobrir quem está por trás das máscaras, mas confessou que a cada apresentação ele pensa em novos nomes. “A gente se joga mesmo, acha que está arrasando, temos certeza de que sabemos. Uma vírgula depois, a gente vê que está perdido e os nomes fogem da nossa cabeça, dá um branco. Entre a gente, ficamos tentando chegar num senso comum, e na verdade não chegamos. Nunca ninguém esperou uma sensação como essa que estamos tendo. Espero que vocês consigam sentir também”, desejou aos presentes na chamada de vídeo virtual.

Os bastidores das apresentações serão comandados por Camilla de Lucas, que comentou sobre sua grande expectativa para encarar o novo desafio.