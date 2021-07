Confira os bastidores e novidades do novo Mosaico Baiano que estreia neste sábado (31)

Às tardes de sábado, na TV Bahia, não serão mais as mesmas. Estamos falando do novo formato do Mosaico Baiano que estreia no próximo sábado (31), logo após o Jornal Hoje. E para matar a curiosidade, o iBahia invadiu os bastidores do programa para contar tudo em primeira mão.

Quem nos contou todos os detalhes foi o editor-chefe e apresentador Pablo Vasconcelos. E já dando spoiler, ele vai dividir o comando do programa com a Luana Souza. O cenário, ainda em segredo, vai conquistar todos os baianos.

“O mosaico estava há 14 anos no ar e, mesmo se reinventando ao longo do tempo, ele nunca passou por uma mudança total como agora. A gente viu que já era hora de mudar mesmo, de renovar, de trazer mais a comunidade pra perto”, contou o jornalista.

Ainda em entrevista, Pablo mostrou que o ‘Mosaico’ vai manter a essência de mostrar a Bahia do jeito que ela é, mas uma forma bem diferente. O programa está realmente todo repaginado, com quadros novos, interatividade, viagens, cultura, humor, diversidade, pluralidade e a visão única da Bahia em 360° (capital e interior).

“A ideia é que seja um mosaico, baiano mesmo. A gente vai ter mais a participação do interior, das nossas afiliadas e nesse primeiro momento sem muitas viagens não por conta da pandemia, mas com a participação dos telespectadores”, disse o editor chefe.

“Tem um quadro no programa novo que se chama ‘Minha quebrada é 10’. Nele, a gente vai mostrar a quebrada de Salvador, mas também (a quebrada) do interior, bairros, pontos turísticos. A gente tem essa preocupação de estar (mostrando) todo o Estado mesmo”, revelou.

Claro, que a gente não iria deixar de citar as principais novidades dos quadros. Semanalmente, os baianos vão conferir o ‘De passagem’ feito por Maria Menezes; o ‘Garimpô, que vai trazer dicas de moda e decoração com Paula Magalhães; o ‘Desafio’, que vai colocar a turma da equipe do programa pra cumprir missões inesperadas, etc.

“Temos muitos quadros novos, alguns que não vão estrear nesse sábado ainda, que vão ser estreados ao longo do tempo, mas que estão sendo gravados e estão sendo pensados. Então vai ter muita novidade”, reforçou o jornalista.

Questionado sobre a estética do programa. “Já deu pra perceber que a gente vai trazer uma estética bem diferente, no enquadramento de fotografia, nas imagens, a gente brinca o tempo inteiro com as câmeras e isso já vai dar uma estética diferente. Então, eu estou muito otimista, muito ansioso para ver o programa no ar e eu tenho uma expectativa muito grande de que o público abrace esse novo projeto.”

“Eu tenho muita confiança no produto que a gente vai entregar porque as matérias estão muito bem feitas, muito bem editadas, foram muito bem produzidas, executadas, quando tudo estiver no ar, todo mundo vai gostar muito”, disse.

Ao final do bate papo, ele deixou o apresentador deixou um recado:

“Eu quero convidar todo mundo para sábado, 14h10, parar tudo que está fazendo, ligar na TV Bahia se não tiver ligada, e assistir essa nova fase do Mosaico Baiano. Quero que todo mundo participe, comente nas redes sociais, interaja com a gente, mande mensagem no nosso Whatsapp…Todas as opiniões são bem-vinda. Então quero convidar todo mundo para abraçar essa ideia e construir essa nova fase do Mosaico Baiano”, finalizou Pablo Vasconcelos.

Equipe do Mosaico Baiano (Foto: Reprodução/Instagram)

O elenco do Mosaico baiano é bem diversificado. E desta vez, a novidade é o repórter Victor Silveira. Ele atuava no jornalismo diário e recentemente recebeu o convite para integrar o time de entretenimento.

“Quem convive comigo no dia a dia conhece um Victor bem diferente dos telejornais. Sou apaixonado por sorrisos! No entretenimento da Rede Bahia tenho buscado explorar esse lado mais leve que quem me via nos telejornais ainda não conhece”, contou Silveira.

O novo Mosaico Baiano está com editoria chefe de Pablo Vasconcelos, direção de Fábio Vaz, apresentação de Pablo e Luana Souza. Já a condução dos quadros e reportagens será feita por Paula Magalhães, Maria Menezes, Lucas Almeida e Victor Silveira.

As mudanças também estão sendo um novo desafio para o próprio Pablo. Isso por que além de apresentador, ele é editor chefe do programa. Em entrevista, ele contou que começou a carreira no interior e que está animado e otimista com a oportunidade. O jornalista revelou ainda que não abre mão da equipe de profissionais que tem pertinho dele.

“Está sendo um desafio muito gostoso, de encarar essa nova função e de me descobrir também nesse novo exercício…O programa é feito por muitas mãos. Então, independente de função todo mundo é muito importante. E o trabalho de todo mundo é essencial para que fique tudo perfeito e fique bom”.