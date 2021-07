Confira os pagamentos do Auxílio Emergencial para essa semana

A Caixa Econômica Federal liberou nesta segunda-feira, 19 de julho, os valores referentes à quarta parcela do Auxílio Emergencial a todos os integrantes do Bolsa Família que possuem o Número de Identificação Social (NIS) de final 1.

Além disso, a instituição também permitiu o saque e a transferência da quantia relacionada à terceira parcela para todos beneficiários, que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos no mês de dezembro. Dessa forma, a operação poderá ser efetuada por meio do aplicativo oficial Caixa Tem.

Ademais, o processo de depósito referente à terceira parcela do benefício se encerrou no último dia 30 de junho. No entanto, a nova rodada de pagamento da quarta parcela foi antecipada, se iniciando no último sábado, 17 de julho, para todos os participantes que não fazem parte do Programa Bolsa Família.

Confira quem poderá efetuar o saque a partir desta segunda-feira

Beneficiários inscritos no Programa Bolsa Família que possuem o NIS de final 1.

Trabalhadores que não participam do Bolsa Família, nascidos no mês de dezembro.

Dessa forma, os cidadãos interessados poderão efetuar a consulta de sua situação no benefício por meio do aplicativo oficial do Auxílio Emergencial, por meio do site auxilio.caixa.gov.br ou também pelo endereço eletrônico consultaauxilio.cidadania.gov.br.

Como realizar o saque dos valores

Primeiramente, para efetuar o saque do dinheiro é necessário que solicitante efetue o login no aplicativo Caixa Tem, selecione a opção “saque sem cartão” e depois “gerar código de saque”.

Em seguida, após o realizar o primeiro passo, o trabalhador deve inserir sua senha para ter acesso ao código gerado que possibilita o recebimento dos valores. Além disso, é importante lembrar que este código possui validade de uma hora, expirando após este período. Nesse sentido, é importante salientar que todas estas etapas só devem ser realizadas no aplicativo oficial do programa. Portanto, é aconselhado a todos os beneficiários, que nunca forneçam seus dados por mensagens ou utilizem outros aplicativos, evitando possíveis golpes.

Então, o código gerado pelo aplicativo Caixa Tem não deve ser fornecido a terceiros, sendo o mesmo utilizado para o saque do dinheiro nas agência físicas do banco, correspondentes credenciados Caixa Aqui ou casas lotéricas.

Ademais, as agências da Caixa Econômica funcionam de segunda a sexta, das 8h às 13h. Portanto, todos os cidadãos presentes que aguardam o atendimento serão atendidos durante o horário de expediente, por este motivo não é necessário chegar antes do horário de abertura da instituição bancária.

Calendário de pagamentos

Beneficiários do Programa Bolsa Família – 4ª parcela

Dessa forma, é importante lembrar que esses beneficiários já podem realizar saques e transferências no momento do depósito. Assim, receberão nas seguintes datas os participantes do Bolsa Família que possuem o NIS (número de identificação social) com final:

1 – 19 de julho

2 – 20 de julho

3 – 21 de julho

4 – 22 de julho

5 – 23 de julho

6 – 26 de julho

7 – 27 de julho

8 – 28 de julho

9 – 29 de julho

0 – 30 de julho

Beneficiários fora do Programa Bolsa Família – 4ª parcela

Contudo, aqueles que estão fora do Bolsa Família receberão o depósito dos valores primeiro. Em seguida, haverão as datas para liberação de saque em dinheiro. Portanto, receberão a quarta parcela nas seguintes datas aqueles que nasceram em:

Janeiro

Depósito: 17 de julho

Saque: 2 de agosto



Depósito: 18 de julho

Saque: 3 de agosto



Depósito: 20 de julho

Saque: 4 de agosto



Depósito: 21 de julho

Saque: 5 de agosto



Depósito: 22 de julho

Saque: 9 de agosto



Depósito: 23 de julho

Saque: 10 de agosto



Depósito: 24 de julho

Saque: 11 de agosto



Depósito: 25 de julho

Saque: 12 de agosto

Depósito: 27 de julho

Saque: 13 de agosto



Depósito: 28 de julho

Saque: 16 de agosto

Depósito: 29 de julho

Saque: 17 de agosto



Depósito: 30 de julho

Saque: 18 de agosto

Caixa irá utilizar Whatsapp para divulgar datas do Auxílio Emergencial

Recentemente foi firmada uma parceria entra a Caixa Econômica Federal e um dos aplicativos mais famosos do mundo utilizado para o envio de mensagens, o Whatsapp. Desse modo, beneficiários participantes do Auxílio Emergencial irão receber mensagens, através do aplicativo, enviadas pela conta oficial da Caixa contendo informações sobre datas de depósito, pagamento e saque.

Além disso, estima-se, inicialmente, que aproximadamente 500 milhões de mensagens sejam encaminhadas durante o pagamento das parcelas remanescentes do benefício. Assim, as mensagens enviadas irão conter informações relacionadas ao calendário de pagamento, saque e também comunicados oficiais relacionados ao programa.

Então, para ter acesso às informações, somente será necessário possuir aparelho celular cadastrado no aplicativo Caixa Tem. No entanto, o beneficiário que não quiser utilizar o novo recurso disponível poderá desabilita-lo através do aplicativo oficial do benefício.

Nesse sentido, ainda, o diretor de Políticas Públicas para o WhatsApp, Dario Durigan faz o alerta: “Fiquem atentos recebendo essas mensagens de uma fala que é oficial da Caixa, não pede senha, não pede nenhum dado pessoal seu. Te leva informação, te leva benefício”.

Dataprev abre novo prazo para realização do pedido de contestação

Contudo, aqueles cidadãos que tiveram o seu benefício negado terão uma nova chance de garantir sua participação no Auxílio Emergencial. Nesse sentido, a Dataprev, órgão responsável por analisar a elegibilidade de todos os inscritos no programa, abriu um novo prazo para a realização do pedido de contestação para os beneficiários que tiveram o pedido negado, mas se julgam aptos a receberem os valores. Portanto, o novo prazo segue até o dia 24 de julho.

No entanto, a realização do pedido de contestação só estará disponível para os participantes do terceiro lote do Auxílio Emergencial deste ano e que se encontram impedidos para o recebimento da quarta parcela. Ademais, é importante lembrar que o processo só pode ser efetuado uma única vez por cada participante.

Além disso, os cidadãos aprovados através do procedimento irão receber a quantia referente ao mês de julho e as outras três parcelas prorrogadas do benefício, que tem previsão de se encerrar em outubro de 2021.

Por fim, ainda, de acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 30 mil novos beneficiários que efetuaram o pedido foram incluídos novamente no Auxílio Emergencial. Dessa forma, o benefício pago em 2021 conta com sete parcelas, que possuem valor médio de R$ 250, com exceção de mulheres chefes de família monoparental, que recebem a quantia de R$ 375, e pessoas que moram sozinhas (família unipessoal), que tem acesso a R$ 150.