Confira os pagamentos do auxílio emergencial para esta semana

Enquanto isso, o Governo Federal já inicia os preparativos para o pagamento da quarta parcela do programa.

O calendário de pagamentos do auxílio emergencial libera saques esta semana. Os segurados que ainda faltam ter acesso ao benefício da terceira parcela em mãos, vão conseguir sacar e transferir o dinheiro ainda esta semana. Entre eles estão os nascidos de julho a novembro. Já os aniversariantes de dezembro terão acesso ao dinheiro na segunda-feira (19), quando o calendário será encerrado.

Enquanto isso, o Governo Federal já inicia os preparativos para o pagamento da quarta parcela do programa. Até o momento, não se tem uma confirmação da antecipação do ciclo, mas acredita-se que pode acontecer, segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.

Liberação do auxílio emergencial nesta semana

Nascidos em Saques Julho 12 de julho Agosto 13 de julho Setembro 14 de julho Outubro 15 de julho Novembro 16 de julho Dezembro 19 de julho

Calendário da 4ª parcela do auxílio emergencial

Caso a quarta parcela do auxílio emergencial não seja antecipada, os segurados terão acesso ao benefício a partir do dia 23 de julho. Os saques só devem ocorrer a partir do dia 13 de agosto. Confira:

Nascidos em: Depósitos Saques Janeiro 23 de julho 13 de agosto Fevereiro 25 de julho 17 de agosto Março 28 de julho 19 de agosto Abril 1º de agosto 23 de agosto Maio 3 de agosto 25 de agosto Junho 5 de agosto 27 de agosto Julho 8 de agosto 30 de agosto Agosto 11 de agosto 1º de setembro Setembro 15 de agosto 3 de setembro Outubro 18 de agosto 6 de setembro Novembro 20 de agosto 8 de setembro Dezembro 22 de agosto 10 de setembro

Calendário do Bolsa Família

Você Pode Gostar Também:

Inscritos NIS 4ª parcela NIS de final 1 19 de julho NIS de final 2 20 de julho NIS de final 3 21 de julho NIS de final 4 22 de julho NIS de final 5 23 de julho NIS de final 6 26 de julho NIS de final 7 27 de julho NIS de final 8 28 de julho NIS de final 9 29 de julho NIS de final 0 30 de julho

Quem tem direito ao auxílio emergencial em 2021?

Para receber o benefício este ano, o cidadão precisa:

Ter recebido o auxílio em 2020;

Ter renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 3.300);

Ter renda familiar por pessoa em até meio salário mínimo (R$ 550);

Ser beneficiário do Bolsa Família e ser trabalhador informal.

Agora, quem não pode receber o benefício são:

Trabalhadores formais com carteira assinada;

Quem não movimentou os benefícios do auxílio em 2020;

Quem é beneficiário do INSS;

Quem não foi aprovado no auxílio emergencial em 2020;

Estagiário, beneficiários de bolsas de estudo ou similares;

Pessoas com menos de 18 anos, exceto mães adolescentes;

Detendo em regime fechado;

Quem teve renda acima de R$28.559.70 em 2019;

Quem tinha propriedades acima de R$300.000 em 2019;

Quem recebeu rendimentos isentos em 2019, não tributados na fonte superior a R$ 40.000.

Veja também: Novo Bolsa Família: Nova projeção de valor médio é divulgada