Confira pontos adaptáveis para obter sucesso na entrevista de emprego

Dicas para o candidato se direcionar durante a entrevista de emprego

A maneira como o candidato se direciona durante a entrevista de emprego pode ser um diferencial para que ele alcance seus objetivos de carreira.

Por isso, independentemente da experiência de cada candidato, é primordial que saiba como se colocar positivamente durante o processo seletivo.

Não fique aquém do seu potencial durante o processo seletivo

A postura do candidato pode deixá-lo aquém de seu potencial. Haja vista que o nervosismo e a ansiedade dominam muitas pessoas que não conseguem obter um resultado positivo em uma entrevista de emprego.

Se posicione de forma positiva

No entanto, é possível que você consiga se colocar de forma positiva, atendendo as expectativas do selecionador e alcançando a vaga de seu interesse.

Sendo assim, veja alguns pontos relacionados ao seu comportamento que podem te ajudar a conseguir a contratação de seu interesse.

Sua postura corporal

A sua postura corporal transmite uma mensagem intangível para o selecionador. Por isso, é importante que você tenha uma postura positiva, assertiva e direcionada.

Sendo assim, evite cruzar braços e pernas, evite gesticular excessivamente, bem como, faça o devido controle no que diz respeito ao seu tom de voz.

Além disso, é importante que mantenha contato visual com o seu entrevistador e mantenha o foco ao responder as perguntas.

A construção da sua narrativa

Outro fator primordial é a construção de sua narrativa. Uma vez que por conta do nervosismo, muitas pessoas não informam pontos fundamentais, como os resultados obtidos nas empresas anteriores, melhorias obtidas através de projetos nos quais participou, dentre outros aspectos que direcionam suas competências e habilidades para o entrevistador de forma orgânica.

Por isso, atente-se à construção de sua narrativa e conheça os pontos fundamentais de cada empresa pela qual você passou.

A cultura da empresa e maneira de se vestir para a entrevista de emprego

Conhecer a cultura da empresa pode te ajudar em fatores intangíveis, como direcionar suas respostas. Bem como, pode ajudar em fatores tangíveis no que diz respeito à maneira de se vestir, por exemplo. Sendo assim, se a sua entrevista ocorrer em uma Startup, a situação pede uma vestimenta casual.

Todavia, uma empresa tradicionalista pede por uma vestimenta formal. Por isso, explore o conhecimento sobre a cultura da empresa e aumente suas chances de se sentir mais autoconfiante durante o processo seletivo. Certamente, esses pontos são adaptáveis, porém, são fundamentais para o seu sucesso profissional.