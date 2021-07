Confira receita de muffin de arroz

Uma boa pedida para quem deseja inovar na cozinha é preparar um delicioso muffin de arroz. Confira abaixo o passo a passo indicado pela Nestlé.

Ingredientes:

Massa

2 ovos

2 xícaras (chá) de arroz cozido

1 pote de Iogurte NESTLÉ® Natural Desnatado

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 colher (chá) de sal

Recheio

1 xícara (chá) de tomate sem pele e sem sementes picado

meia colher (sopa) de orégano

1 xícara (chá) de presunto picado

1 xícara (chá) de queijo minas frescal picado

meia colher (chá) de sal

Montagem

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado



Modo de preparo:

Massa

Bata todos os ingredientes em um liquidificador e separe.

Recheio

Misture o tomate, o orégano, o presunto, o queijo e o sal e deixe reservado.

Montagem

Distribua metade da massa de arroz em 8 forminhas para empada, polvilhadas com farinha de trigo e untadas com manteiga. Espalhe o recheio e cubra como que sobrar da massa. Polvilhe o queijo parmesão e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por aproximadamente 35 minutos ou até que fique dourado e com a superfície seca.