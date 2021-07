Agora pouco a redação do site Boa Informação recebeu uma notícia por familiares que a ossada humana encontrada em um terreno no Pontal do Peba, neste mês de abril de 2021, é da jovem Roberta Dias, desaparecida há nove anos na cidade de Penedo.

A família de Roberta recebeu agora pouco a confirmação do IML que os restos mortais encontrados naquele local, foi comparado através de exames, e realmente não deixa dúvidas que se trata de Roberta Dias.

Roberta Dias foi raptada das imediações da Praça de Santa Luzia, em Penedo, no dia 11 de abril de 2012 e nunca teve seu corpo encontrado. Anos depois, um áudio, que inclusive foi periciado pela Polícia Federal, vazou nas redes sociais mostrando um diálogo entre dois jovens, onde um deles confessa que matou a jovem enforcada, com o fio de uma extensão de som automotivo e que enterrou o corpo em um trecho situado entre o Pontal do Peba e Feliz Deserto, com a ajuda do pai da criança que ela esperava.

O processo segue em tramitação na 4ª Vara Criminal de Penedo, e tanto o réu confesso de ter praticado o crime, quanto a então sogra da vítima, que também foi denunciada pelo Ministério Público, seguem em liberdade. Ambos respondem por homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima); ocultação de cadáver e aborto provocado por terceiro.