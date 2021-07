Conhece a Dieta Atkins? Saiba como funciona e se realmente é indicada para o dia a dia

Dietas restritivas devem ser sempre seguidas com muita cautela para que tragam benefícios ao organismo. A dieta de Atkins é focada no corte do consumo de carboidratos, o que ajuda bastante para aqueles que precisam perder peso, por exemplo. Será que compensa realizá-la? Será que ela realmente é indicada para o dia a dia? Em entrevista à marca Taeq, a nutricionista Luciana Novaes esclareceu algumas dúvidas sobre esse tema.

Com a mesma dinâmica de outras linhas de alimentação restritiva, a dieta Atkins propõe a abolição de certos alimentos e o aumento do consumo de outros para alcançar metas pré-estabelecidas. A nutricionista Luciana Novaes explicou o seu funcionamento.

“A dieta Atkins foi criada em 1972 pelo cardiologista Dr. Robert C. Atkins. Ela é rica em gorduras e pobre em carboidratos. Por isso, inclusive, ganhou o apelido de Dieta da Proteína. É um tipo de dieta cetogênica, que induz a cetose – processo em que, pela falta do carboidrato, o organismo começa a quebrar a gordura para produzir energia. Por isso, ela se popularizou como uma dieta de emagrecimento”, desvendou a profissional.

A dieta promete uma queima mais rápida de calorias, mas pode fazer mal para a saúde a depender do caso – principalmente quando feita sem supervisão de um profissional. Segundo a nutricionista, é necessário ter uma série de cuidados com esse tipo de alimentação restritiva.

“Antes de colocar essa dieta em prática, é importante levar em conta alguns riscos que ela pode causar, tais como: aumento do colesterol, que pode aumentar as chances de um evento cardiovascular; possível aumento da ureia, que pode comprometer o funcionamento renal; por limitar demais a alimentação, uma dieta sem acompanhamento também aumenta os riscos para desnutrição de vitaminas e minerais importantes”, destacou Luciana em reportagem.

Como o formato original da dieta era um pouco questionável, ela precisou ser alterada com o passar do tempo.

“O termo atual utilizado para se referir a esse novo formato é Dieta Atkins Modificada – que, com acompanhamento, tem demonstrado melhora em quadros de epilepsia e convulsões. Principalmente em crianças, tem trazido boas respostas no tratamento com um maior controle e diminuição das crises. Como ela ainda é utilizada também para auxiliar na perda de peso, por todas as complicações que uma mudança alimentar desse nível pode acarretar, é imprescindível o acompanhamento médico e nutricional”, afirmou.