Conselho Tutelar de Penedo divulga escala de plantões para o segundo semestre

O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Penedo divulgou a escala dos plantões dos conselheiros tutelares para os finais de semana, referentes ao segundo semestre de 2021, conforme determina a lei vigente.

Os plantões divulgados tem inicio nesse mês de julho, prosseguindo até o final do mês de dezembro.

O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

A Sede do órgão em Penedo fica localizada na Rua Sete de Setembro, 118, no Centro Histórico do município.

A escala de plantões dos conselheiros tutelares pode ser visualizadas por meio do seguinte link.