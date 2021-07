Conta Neon: pagamentos de boletos e categorização de gastos

Entenda como funciona os pagamentos de boletos na conta Neon

Conforme informações oficiais no banco Neon, para fazer o pagamento de boleto online usando a conta Neon, basta acessar a aba “Pagamentos” no app e escolher como você deseja fazer a operação: escaneando o código de barras ou digitando a numeração do boleto.

No entanto, como ocorre em qualquer instituição financeira, se o sistema não conseguir fazer a leitura do código, será necessário digitar os números de qualquer forma. Assim sendo, após confirmar os dados do pagamento, você verá na tela a opção para selecionar uma categoria na qual ele se enquadra melhor.

Envie o comprovante de forma rápida e intuitiva

Por fim, insira a senha do seu cartão com quatro dígitos. Por conseguinte, o comprovante do pagamento será gerado e você poderá enviá-lo para quem for necessário. Além disso, também é possível checá-lo na aba “Saldo” ao clicar no pagamento feito, conforme informa o banco Neon.

Categorizar os gastos pode ajudar no seu plano de finanças

O objetivo do banco Neon ao permitir que o cliente categorize seus gastos é auxiliar o cliente na sua gestão financeira pessoal. Pois, assim poderá analisar quais áreas da sua vida estão demandando maiores gastos.

Quais boletos são possíveis pagar no aplicativo Neon?

Os pagamentos são divididos em contas de consumo, boletos e guias de impostos.

Você Pode Gostar Também:

Pagamento de boleto: quais os horários?

Conforme informa o banco Neon, os pagamentos podem ser feitos em dias úteis (segunda a sexta, exceto sábados, domingos e feriados) das 7h30 às 20h30.

Alguns boletos, como contas de consumo e guias de impostos, têm horários reduzidos e o término da operação pode variar entre 16h e 20h30, dependendo do horário estipulado pelo emissor.

Caso você tente fazer o pagamento fora do expediente, aparecerá uma mensagem no seu aplicativo Neon informando quando a transação será processada. Assim, fica mais fácil programar pagamentos.

Como gerar um boleto de pessoa física?

Para gerar um boleto de pessoa física, basta clicar na aba “Depósitos” e depois em “Depósito via boleto”. Insira o valor desejado, que deve ser de no mínimo R$ 5, e toque em “Emitir boleto”.

Ao confirmar a operação, você já consegue gerar seu boleto com código de barras. Para copiá-lo basta selecionar “Copiar linha digitável”. Lembre-se que o boleto vence em 60 dias.

Certamente, tais funcionalidades facilitam a vida das pessoas e das empresas, bem como, permite uma centralização de gastos, viabilizando um plano de finanças.