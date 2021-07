Conta PJ Nubank – entenda a área de cobrança e sua importância no empreendedorismo

A necessidade de uma área de cobrança automatizada – entenda a inovação Nubank

Conforme uma pesquisa realizada pela Serasa Experian, mais de 73% dos empreendedores brasileiros estão vendendo online durante a pandemia causada pelo coronavírus.

Sendo assim, são muitos entrantes no empreendedorismo que precisam realizar uma efetiva gestão de seus pagamentos. Por isso, uma funcionalidade como essa que foi criada pelo Nubank se torna um agente facilitador para a gestão empreendedora.

Uma maneira de diminuir a inadimplência e lidar com as cobranças sem se expor diretamente

Empreendedores possuem dificuldades para lidar com as cobranças dos seus clientes. Por isso, a fintech Nubank criou uma função na conta PJ que pode ser de grande valia, a área de cobrança dentro do app.

Certamente, é uma maneira de diminuir a inadimplência e lidar com as cobranças sem se expor diretamente, sendo uma maneira mais profissional de lidar com a situação.

Como funciona a área de cobranças da conta PJ?

Conforme informações oficiais do banco Nubank, a plataforma foi desenvolvida para que o empreendedor tenha controle total sobre os pagamentos, com informações claras sobre o status das cobranças, período e dados dos pagadores. Porém, para que tudo fique registrado, é fundamental que todas as cobranças sejam geradas por lá, presencialmente ou à distância.

Vantagens para o empreendedor

Uma das grandes vantagens da área de cobranças do app Nubank é a possibilidade de cobrar clientes por Pix ou por boleto. Além disso, é possível personalizar a mensagem de cobrança, tornando o processo mais amigável. Assim sendo, ao gerar uma nova cobrança, é possível encaminhar por WhatsApp.

Bem como, pode realizar cobranças já enviadas, reenviando-as com mensagens de reforço para o pagamento.

Conta PJ completa e facilitada

Certamente, a fintech Nubank saiu na frente, já que a sua conta PJ oferece uma experiência completa. Pois, é uma conta jurídica, sem taxas de manutenção, com Pix e transferências gratuitas, transparente, 100% digital, sem burocracias e, agora, com uma área de cobranças.

Conforme reforça a instituição, a conta PJ foi criada para profissionais autônomos, MEIs e donos de pequenas empresas focarem no que realmente importa: seus negócios. Por isso, aproveite essa inovação e otimize o plano financeiro e o fluxo de caixa do seu negócio.

Como abrir uma conta PJ do Nubank?

Conforme informações oficiais da fintech, se deseja abrir uma conta PJ no banco Nubank, basta seguir os passos abaixo:

Faça login no app do Nubank; Na tela inicial, clique no ícone de engrenagem no topo do app; Selecione a opção “Pedir conta PJ”; Insira o CNPJ de seu negócio; Pronto! Siga o fluxo indicado no aplicativo.