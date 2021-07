A Continental está divulgando novas oportunidades de emprego neste fim de semana! São vários cargos anunciados para quem busca chance de contratação com registro em carteira! Os interessados em uma das possibilidades com benefícios, podem seguir as orientações abaixo!

Continental abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Os novos contratados terão direito a benefícios como plano médico e odontológico, auxílio academia, desconto em produtos, consignado, cooperativa de crédito, home office, programa de remuneração variável, vale-refeição, seguro de vida, participação nos lucros ou resultados, horário flexível, vale-refeição e muitos outros. Os cargos abertos, no momento, são:

Estágio em Engenharia de Campo PLT;

Analista de Controladoria – PCD;

Estágio em Logística;

Estagiário em Meio Ambiente;

Estagiário (a) Administração de Pessoal;

Estagiário(a) de Compras;

Estágio em Vendas;

Estágio Engenharia – Comercial TCO;

Estágio em Controladoria;

Estagiário (a) de Engenharia de Produção;

Estagiário (a) em Engenharia de Produção Industrial Smd;

Estagiário (a) de Laboratório de Metrologia;

Jovem Aprendiz;

Estagiário (a) de Facilities;

Estagiário (a) de Engenharia de Performance;

Estágio Engenharia – Project Management.

Como se inscrever

Os interessados em uma das oportunidades podem acessar a página de inscrição, escolher uma da vagas e cadastrar currículo atualizado! A Continental está divulgando oportunidades para talentos comprometidos com bons resultados em todas as atividades a serem desempenhadas!

