Continental tem novos empregos pelo país; veja cargos

Continental abre NOVOS empregos para profissionais de diferentes áreas de atuação em TODO BRASIL. São mais de 20 oportunidades abertas, com vagas exclusivas para Estagiários, Jovem Aprendiz e pessoas com deficiência – PCDs. Confira, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Continental anuncia vagas de emprego para TODO BRASIL

A Continental divulgou mais de 20 vagas de emprego abertas para contratação de colaboradores de diferentes funções em todo o país. Dentre as oportunidades, estão os cargos a seguir:

Estágio em Vendas;

Estágio Engenharia_ Comercial TCO;

Estágio em Controladoria;

Estágio Engenharia _Project Management;

Estagiário (a) de Engenharia de Performance;

Estagiário (a) de Facilities;

Jovem Aprendiz;

Estagiário (a) de Laboratório de Metrologia;

Estagiário (a) em Engenharia de Produção Industrial Smd;

Estagiário (a) de Engenharia de Produção;

Analista de Logística (Planejamento e Abastecimento) – exclusiva para PCD;

Especialista de Treinamento Comercial – exclusiva para PCD;

Estágio em Engenharia Automotiva e Soluções Avançadas;

Estagiário (a) Engenharia de Desenvolvimento;

Estagiário (a) de Logística;

Operador (a) de Máquinas Silk Screen;

Aprendiz Fiscal;

Estagiário(a) de Marketing;

Estagiário (a) em Laboratório de Qualidade.

Ainda, a empresa disponibiliza aos novos contratados, além do salário conforme o cargo, benefícios como convênio médico, bolsa auxílio, refeitório, vale transporte, convênio odontológico e seguro de vida.

Como se inscrever

Para mais informações e se inscrever em uma das oportunidades abertas na Continental, os candidatos precisam acessar o link de participação, considerar todos os requisitos e, cadastrar o currículo atualizado.

