Copa América: Clube da Série D dá camisa de presente a Godín, do Uruguai

Taguatinga, DF, 01 (AFI) – O zagueiro Godín foi presenteado com uma camisa do Brasiliense, nesta quinta-feira, durante o treino da Seleção Uruguaia no CT do clube candango.

A presidente Luiza Estevão, filha de Luiz Estevão, foi a responsável por entregar em mãos o mimo amarelo. Os uruguaios estão em Brasília para o jogo contra a Colômbia no sábado, às 19 horas, no Mané Garrincha, pelas quartas de final da Copa América.

Antes, os jogadores da Celeste já haviam recebido camisas de Botafogo, quando estiveram no Rio de Janeiro, e do Cuiabá, quando passaram por lá.

Derrotado pelo União, por 2 a 1, o Brasiliense ficou em terceiro lugar com sete pontos, a um da liderança do Grupo A5. No sábado, o Jacaré fará o clássico contra o Gama às 15 horas no Serejão pela quinta rodada.