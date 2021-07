COPA DO BRASIL: Em dia de tricolores, Fluminense e Grêmio iniciam oitavas contra carrascos da elite

Campinas, SP, 26 (AFI) – A Copa do Brasil já está em sua reta final e as oitavas de final começarão nesta terça-feira com dois jogos. Em dia de tricolores, Fluminense e Grêmio jogam fora de casa para confirmar favoritismo. Entretanto, Criciúma-SC e Vitória-BA, que já eliminaram times da elite, buscam mais uma faixa de premiação e prometem não facilitar a disputa.

Quem avançar embolsa mais R$ 3,45 milhões, valor considerável para qualquer time, mas com impacto maior para baianos e catarinenses, que têm orçamento menores. Até agora, Vitória e Criciúma já garantiram R$ 5,6 milhões cada, enquanto Fluminense e Grêmio arrecadaram R$ 6,9 milhões.

Como todas as competições da CBF, a Copa do Brasil não utiliza o gol fora de casa como critério de desempate. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.

CRICIÚMA X FLUMINENSE

Criciúma e Fluminense se enfrentam às 19h15 no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). Os catarinenses já eliminaram Marília-SP, com empate sem gols, Ponte Preta-SP, com empate por 1 a 1 e vitória nos pênaltis por 5 a 4, e América-MG, com empates por 0 a 0 e 2 a 2 e vitória nos pênaltis por 3 a 2. Entretanto, desde o último jogo, em 9 de junho, o Criciúma conseguiu mais consistência na Série C e chega motivado sob comando do técnico Paulo Baier.

Já o Fluminense, que entrou na terceira fase, eliminou o Red Bull Bragantino em duelo de elite. Venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e depois perdeu por 2 a 1. Os cariocas ainda disputam outras duas competições. No Brasileirão, vêm de duas derrotas seguidas e ocupa a décima colocação com 17 pontos. Na Libertadores, venceu o primeiro duelo das oitavas de final com o Cerro Porteño por 2 a 0.

VITÓRIA X GRÊMIO

Já a partida entre Vitória e Grêmio será realizada às 21h30, no Barradão, em Salvador. Os baianos já eliminaram Águia Negra-MS, com vitória por 1 a 0, Rio Branco-ES, por 2 a 0, e Internacional, com derrota por 1 a 0 e depois vitória por 3 a 1. Na Série B, porém, o Vitória não está bem e ocupa a modesta 15ª posição com 12 pontos.

O Grêmio não vive bom momento e, diferente das últimas temporadas, em que o time demorava, mas logo engrenava, desta vez a reação não está vindo. Com sete pontos em 11 partidas, ocupa a vice-lanterna (19ª) da Série A e, na Copa Sul-Americana, foi eliminado pela LDU.

TERÇA-FEIRA

19h15

Criciúma x Fluminense

21h30

Vitória x Grêmio

QUARTA-FEIRA

16h

Athletico-PR x Atlético-GO

19h15

Santos x Juazeirense-BA

21h30

Atlético-MG x Bahia

São Paulo x Vasco

QUINTA-FEIRA

16h30

Fortaleza x CRB

20h

Flamengo x ABC-RN