COPA DO BRASIL: Grêmio passeia em Salvador e Criciúma surpreende o Fluminense

Campinas, SP, 28 (AFI) – Dois jogos abriram na noite desta terça-feira as oitavas de final da Copa do Brasil. Enquanto o Grêmio não teve dificuldades diante do Vitória, em Salvador, o Criciúma surpreendeu e venceu o Fluminense em Santa Catarina. Serão mais quatro jogos na quarta e dois na quinta-feira.

No primeiro jogo da noite, o Criciúma venceu o Fluminense por 2 a 1, no Heriberto Hulse, em Criciúma. Assim, o Criciúma jogará por simples empate no duelo de volta, sábado, às 16h30, no Maracanã, para avançar, enquanto os cariocas terão que vencer por dois gols de diferença. Vitória pela diferença mínima levará o duelo para os pênaltis.

Quem deu importante passo para avançar às quartas de final foi o Grêmio, que visitou o Vitória e venceu por 3 a 0, no Barradão. No duelo de volta, em Porto Alegre, os gaúchos poderão perder por até dois gols de diferença. Já os baianos terão que vencer por quatro gols ou mais para seguir na competição.

Importante lembrar que o gol fora de casa não é critério de desempate na Copa do Brasil. Empate no placar agregado leva a decisão para as cobranças de pênalti.

CONFIRA OS JOGOS DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL:

TERÇA-FEIRA

Criciúma 2 x 1 Fluminense

Vitória 0 x 3 Grêmio

QUARTA-FEIRA

16h

Athletico-PR x Atlético-GO

19h15

Santos x Juazeirense-BA

21h30

Atlético-MG x Bahia

São Paulo x Vasco

QUINTA-FEIRA

16h30

Fortaleza x CRB

20h

Flamengo x ABC-RN