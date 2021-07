COPA DO BRASIL: No fechamento dos jogos de ida, Flamengo e Fortaleza abrem vantagem nas oitavas de final

Campinas, SP, 29 (AFI) – Duas partidas fecharam as disputas da rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil no decorrer do dia desta quinta-feira (29) e dois times saíram em vantagem para seguirem vivos na briga pelo título mais rentável do futebol nacional. No Maracanã, o Flamengo atropelou o ABC e fez 6 a 0. Já o Fortaleza venceu o CRB, de virada.

Com gols de Gabigol (2x), Arrascaeta, Bruno Henrique, Michael e um contra, o Flamengo recebeu e não teve problemas para vencer o ABC. Com o resultado, o time rubro-negro praticamente garantiu a sua classificação para as oitavas de final, já que para avançar no tempo regulamentar, o rival terá que vencer o duelo de volta por sete gols de diferença. Seis leva a decisão para os pênaltis. Enquanto os cariocas jogam por qualquer outro placar.

Fortaleza venceu o CRB de virada

Um pouco mais cedo, Fortaleza bateu o CRB por 2 a 1, de virada, na Arena Castelão, e leva vantagem para o confronto da volta. Com o resultado, o time cearense pode empatar no próximo jogo que garante vaga nas quartas de final. Já o Galo precisa de uma vitória por dois gols ou mais de diferença – se devolver o placar, a decisão vai para os pênaltis. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (04), no Rei Pelé, em Maceió.

RESUMÃO

Assim como Fortaleza e Flamengo, outros seis times também conquistaram vantagens nesse jogo de ida: São Paulo, Criciúma-SC, Grêmio, Athletico-PR, América-MG e Santos. A grande surpresa foi o Criciúma que fez valer o fator casa e surpreendeu o Fluminense, vencendo por 2 a 1.