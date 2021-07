COPA DO BRASIL: Paulistas iniciam briga nas oitavas; favorito, Atlético-MG pega o Bahia

Campinas, SP, 27 (AFI) – Quatro jogos darão continuidade às quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Os paulistas ainda vivos no torneio, Santos e São Paulo enfrentarão, respectivamente, Juazeirense e Vasco da Gama. Destaque também para o favorito Atlético Mineiro, que pegará o Bahia.

O São Paulo vem de uma goleada por 9 a 1 em cima do 04 de Julho na Copa do Brasil, mas chega com astral em baixa após perder, no Brasileirão, por 5 a 1 frente ao Flamengo. O Tricolor, que sonha com o primeiro título do torneio, é favorito diante de um clube, que tem como prioridade conquistar o acesso na Série B. O Trem Bala eliminou o Boavista para classificar às oitavas.

São Paulo inicia briga por vaga nas quartas

O Santos também não vem realizando uma grande campanha no Brasileirão, mas quer surpreender novamente em mata-mata. Qualquer eliminação do Peixe seria uma baita zebra. O Alviengro passou pelo Cianorte para chegar às oitavas, enquanto que o Juazeirense vem sendo a sensação do torneio, muito por ter sido carrasco de Sport e Cruzeiro.

Favorito a todos os títulos da temporada, o Atlético Mineiro pega o Bahia, no confronto da primeira divisão. O Galo passou pelo Remo, já o Tricolor eliminou o Vila Nova. O momento do clube baiano não é bom, diferente do rival, que disputa a liderança do Brasileirão.

Por fim, Athletico e Atlético-GO fecham a quarta-feira. O Furacão, uma das sensações do Brasileirão, chegou às oitavas após passar pelo Avaí. O time goiano, que também vem fazendo grande temporada, tirou o Corinthians da competição com facilidade.