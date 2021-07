COPA DO BRASIL: Santos atropela em casa; São Paulo, Atlético-MG e Athletico-PR também vencem

Campinas, SP, 29 (AFI) – São Paulo, Atlético-MG, Santos e Athletico-PR fizeram valer o fator casa e largam em vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Do quarteto, o Santos é o que conquistou maior vantagem após golear o frágil Juazeirense por 4 a 0, na Vila Belmiro.

TRICOLOR DO MORUMBI

No Morumbi, o São Paulo recebeu o Vasco e venceu por 2 a 0, com gols de Rigoni e Pablo. Com a vitória, o time comandado por Crespo poderá perder por até um gol de diferença em São Januário, que ainda assim estará na próxima fase. O Vasco terá que vencer por três gols para seguir, ou no mínimo por dois gols para levar a decisão aos pênaltis.

GALO VENCE COM NOVO GOL DE HULK

No outro jogo da noite, o Atlético-MG venceu o Bahia por 2 a 0, no Mineirão, com gols de Zaracho e Hulk. Os mineiros agora vão à Feira de Santana podendo perder por um gol para chegar às quartas de final, enquanto os baianos terão que fazer um verdadeiro milagre para desbancar o animado Galo Doido.

SANTOS ATROPELA NA VILA

Com muitos gols no final do segundo tempo, o Santos goleou o Juazeirense por 4 a 0, na Vila Belmiro. O time paulista agora tem ótima vantagem no confronto de volta, podendo perder por até três gols de diferença. Os baianos terão que se superar para seguir fazendo história no campeonato, o que é pouco provável.

MAIS CEDO

A tarde, o Athletico-PR teve dificuldades, mas venceu o Atlético-GO por 2 a 1, na Arena da Baixada. O uruguaio David Terans fez os dois gols do Furacão, que jogará por um empate em Goiânia para chegar à próxima fase. Zé Roberto marcou para os visitantes, que agora precisam vencer por dois gols de diferença no confronto de volta. Vitória por 1 a 0 levará o duelo para os pênaltis.

MAIS DOIS JOGOS

Outros dois jogos encerram os confrontos de ida das oitavas de final na quinta-feira: Fortaleza x CRB, em Fortaleza; Flamengo x ABC, no Maracanã.