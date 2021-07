Copa Paulista: Lateral do São Caetano remanescente do Paulistão mudará de posição

São Caetano do Sul, SP, 28 (AFI) – A Federação Paulista de Futebol já definiu as 17 equipes que irão disputar a Copa Paulista 2021, que terá início no dia 14 de setembro com oito jogos. Mais dois jogos completam a rodada no dia 17, data que o São Caetano fará sua estreia, em São Caetano do Sul, diante da Portuguesa, atual campeã do torneio.

O Ramalhão já iniciou seus preparativos visando a competição e fez uma grande reformulação na equipe que disputou o Paulistão deste ano. Um dos poucos remanescente é o lateral Nikolas, mas que vem atuando em outra posição e agora terá missão de jogar como atacante, o que não será problema para atleta que já vem se adaptando.

“Não vejo problema nenhum até porque em algumas oportunidades já atuei no ataque e quero poder contribuir com o clube da melhor maneira possível em busca da realização de uma grande campanha e claro brigar pelo título que dará ao clube a oportunidade de estar disputando uma Série D ou uma Copa do Brasil que é nosso grande objetivo”, disse o atacante.

FOCADO

O jogador chegou ao São Caetano em março deste ano, através de uma parceria com empresa O2 Brazil Sports, para disputa do Paulistão. Nikolas chegou a receber algumas propostas da Série D do Brasileiro, de um clube paulista para a disputa da Copa Paulista, e está totalmente focado nos treinos e na estreia.

“O São Caetano é muito grande e tem uma camisa de peso e muitos atletas querem jogar aqui e comigo não foi diferente e após minha lesão eu quero poder juntamente com meus companheiros realizar uma grande Copa Paulista em busca de coisas grandes dentro da competição”, disse Nikolas.

AVALIAÇÃO MÉDICA

Jogadores, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol do clube passaram por exames de sangue e cardiológicos para uma avaliação completa em relação à saúde de todos. O processo é protocolado sempre no início de uma nova etapa de trabalho, e segundo o Dr. Paulo Fortes, responsável pelo departamento médico do clube, os testes foram extremamente positivos.

” Os exames foram ótimos e isso nos deixa tranquilos para seguirmos com a nossa carga de treinamentos físicos e técnicos”, finalizou o doutor.

AMISTOSOS

O elenco do AD São Caetano realiza treinamento no campo do CER Fundação, sob o comando do técnico Max Sandro. Nos próximos dias o clube irá anunciar os amistosos de preparação visando a disputa da Copa Paulista 2021.