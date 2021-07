Corinthians deve pagar R$4 milhões a jovem promessa do time ao final da temporada

São Paulo, SP, 30 (AFI) – Até o final da temporada 2021, o Corinthians deve pagar R$4 milhões para Gustavo Mosquito. O atacante atingiu a meta estabelecida em seu contrato, assinado em 2019. Foi estipulado que o jogador deveria atingir a marca de 60 partidas, com pelo menos 45 minutos em campo.

Um dos principais nomes no time do técnico Sylvinho, já realizou 42 partidas e segue como titular da equipe, restam apenas 18 jogos para atingir a marca.

VEIO DE GRAÇA

Quando firmou seu vínculo com o Timão até 2023, o jogador estava livre no mercado, ou seja, não recebeu nada pela negociação. Por isso, como uma forma de estímulo ao jogador, a diretoria do Corinthians colocou a cláusula do pagamento condicionada à participação nas 60 partidas ao longo do contrato.

PENSANDO EM VENDER

Enfrentando crise financeira, o Timão é dono de 100% dos direitos do jovem. A diretoria acredita que conseguirá negociar o jogador na próxima janela de transferência internacional. Fundamental no time, a meta é conseguir uma vaga na libertadores de 2022.

PRÓXIMA PARTIDA

O Corinthians volta à campo no domingo, às 16h, contra o Flamengo, na Neo Química Arena.

