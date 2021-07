Corinthians negocia com artilheiro de grande clube da Série A

Campinas, SP, 6 (AFI) – O Corinthians deseja adquirir o atacante Thiago Galhardo, do Internacional. O Timão já enviou uma proposta ao Colorado, mas foi negada, a ideia era trazer Galhardo por empréstimo até o final do ano.

O clube gaúcho deixou claro que o negócio por empréstimo não será feito. Ou o Corinthians compra o jogador de 31 anos, por US$3 milhões (cerca de 15 milhões de reais), ou fazer um negócio envolvendo dois jogadores do alvinegro.

QUEM O INTER QUER?

Até agora, o Colorado já demonstrou interesse em Cantillo, nessa possível troca, o outro nome ainda não foi revelado. Vale lembrar que recente o zagueiro Gil esteve no radar do clube, podendo ser uma opção em eventual acordo entre os clube.

NO LIMITE DOS JOGOS

O artilheiro da equipe vem perdendo espaço com Yuri Alberto no ataque. Galhardo já disputou cinco partidas com o Internacional, se jogar mais duas vezes não poderá mais ser transferido para nenhum clube da Série A. Ou seja, as negociações não podem demorar

FALA DA DIRETORIA

Roberto de Andrade, diretor do Corinthians, comentou sobre a situação dos recursos do clube.

“Sempre falamos para o torcedor que esse seria um ano de bastante dificuldade, que o clube não dispõe de recursos para fazer uma grande contratação e que o time seria mais ou menos isso que está aí. E que no segundo semestre iríamos olhar o mercado para ver se tem algo que encaixe no nosso bolso para dar mais qualidade ao time”, explicou.