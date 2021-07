Corinthians x Inter: Promessa de grande jogo em clássico interestadual

São Paulo, SP, 02 (AFI) – Neste sábado, acontecera um jogo que tem muita história e rivalidade. Corinthians receberá o Internacional, as 19h, na Neo Química Arena. Confronto entre as equipes vem aumentando a rivalidade a cada ano, muito por conta da Copa do Brasil em 2009, onde o Colorado enviou um Dvd para a CBF, com vídeos mostrando os erros de arbitragem a favor da equipe Alvinegra. Após esse fato a rivalidade aumentou e nessa ocasião o título ficou em São Paulo.

O confronto e o mais recente foi no Campeonato Brasileiro de 2020, que o Inter precisava vencer o time corintiano para ser campeão e o confronto terminou com um empate e o Colorado ficou com o vice campeonato.

Como vem o Timão?

Os desfalques da equipe são Jemerson e Otero, que os contratos terminaram essa semana, o zagueiro inclusive ja se despediu nas redes sociais. Já o meia Otero, não estava com muitas oportunidades com o treinador Sylvinho e está servido a seleção da Venezuela na Copa América 2021.

O clube pode contar com o meio-campo Araos que cumpriu suspensão contra o São Paulo e estará disponível no jogo contra o Inter.

PREPARAÇÃO DO COLORADO

O treinador Diego Aguirre está cogitando poupar o Patrick, pois ainda não está 100% recuperado e por contra da sequência de de jogos ele deve ganhar um descanso a mais. Caso fique fora, um possível substituto de Patrick seria Maurício. Há também possibilidade de Gabriel Boschilia para suprir a ausência. Nonato é outra alternativa.

“Patrick é muito importante. Sempre espero dele. Tem qualidade para definir o jogo com um cruzamento. Coloquei mais atrás para ter a opção de saída. Ele está com uma sequência grande e talvez mereça descansar um pouco. Mas, às vezes, as necessidades não permitem. Precisamos cuidar. Tem muitos minutos.” Comenta Aguirre.

Certeza mesmo é que Caio Vidal está fora, já que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. No departamento médico estão Zé Gabriel, Moisés, Taison, Paolo Guerrero e Thiago Galhardo.