Coritiba 1 x 1 CRB – Expulsão dificulta e Coxa vê líder Náutico disparar na Série B

Curitiba, PR, 22 (AFI) – Com um homem a menos desde o início do segundo tempo, o Coritiba vacilou e só empatou com o CRB, por 1 a 1, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Natanael foi expulso quando o time vencia por 1 a 0, prejudicando o time paranaense dentro de campo.

Esta foi a décima partida seguida sem derrota do Coritiba, que se mantém na vice-liderança, agora com 25 pontos. Quatro a menos que o líder Náutico, que tem 29. Além disso, o time paranaense tem pendente duelo com o Brusque, válido da quarta rodada.

Já o CRB, embora o empate não tenha sido mau resultado, caiu para a quinta posição com 21 pontos – perdeu o quarto lugar para o Goiás, que venceu o Confiança na terça-feira e chegou aos 23 pontos.

COXA NA FRENTE DO PLACAR

O primeiro tempo no Couto Pereira premiou quem foi mais efetivo no setor ofensivo. Apesar do certo equilíbrio, o Coritiba teve ligeira vantagem com a bola nos pés e mereceu a vantagem parcial de 1 a 0 antes do intervalo.

Waguininho bem que tentou fazer um golaço de bicicleta aos 21 minutos, mas foi Igor Paixão que balançou as redes. Aos 29, Léo Gamalho fez linda jogada individual, passou por dois adversários e só rolou para o companheiro completar para as redes.

Igor Paixão dá carrinho para completar a bola para as redes do CRB

EXPULSÃO AJUDA O CRB

No segundo tempo o Coritiba ficou em desvantagem numérica em campo. Aos 17, Natanael impediu contra-ataque do CRB, segurou Erik e recebeu o segundo cartão amarelo, consequentemente sendo expulso de campo. Expulsão que fez o time paranaense ser pressionado dentro da própria casa.

Aos 32 minutos, Erik tentou jogada individual na linha de fundo, cortou para a direita e finalizou. A bola bateu, porém, no zagueiro Henrique e saiu pela linha de fundo, num lance em que Wilson teria dificuldades para defender.

Melhor em campo, o CRB chegou ao empate aos 37 minutos. Reginaldo cruzou rasteiro, Nicolas Careca dominou, girou sobre a marcação e chutou cruzado, no canto direito de Wilson, dando números finais ao confronto.

PRÓXIMOS JOGOS

O Coritiba volta a campo no domingo para enfrentar o Operário, às 18h15, no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). Já o CRB, no mesmo dia, mas às 20h30, visitará o Sampaio Corrêa no estádio Castelão, em São Luís (MA).