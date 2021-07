Coritiba-PR 3 x 1 Náutico-PE – Coxa derruba o último invicto da Série B e encosta na liderança

Curitiba, PR, 30 (AFI) – O líder Náutico estava ainda sem perder nesta Série B do Campeonato Brasileiro em 2021. A invencibilidade do time pernambucano, porém, durou até esta sexta à noite, quando o Coritiba venceu por 3 a 1, pela 15ª rodada da Série B, em partida disputada no estádio Couto Pereira, em Coritiba.

CONFIRA OS GOLS

A última derrota do Náutico em 2021 tinha acontecido no dia 2 de maio para o Sport por 3 a 0 pelo Campeonato Pernambucano. Na Série B, não perdia desde o dia 17 de janeiro do deste ano, quando perdeu para a Ponte Preta por 2 a 0 – pela Série B de 2020.

Os gols de Igor Paixão, Waguininho e Léo Gamalho nesta sexta fizeram o Coritiba reassumir a segunda colocação, com 28 pontos e encostar no Náutico, líder com dois pontos a mais.

O JOGO

O Coritiba começou pressionando o Náutico, com mais posse de bola e finalizando mais do que o Náutico, que adotou uma postura mais defensiva no começo da partida. O time paranaense buscava as jogadas pelas laterais sempre alçando bola na área,

E foi assim que quase abriu o marcador aos 16 minutos. Val cruzou e Igor Paixão cabeceou, livre, para fora. Após este lance, o Náutico passou a sair mais do campo defensivo e equilibrou a partida, mas tinha dificuldade em criar alternativas no ataque.

Mesmo com o ritmo menor do que no começo do jogo, o Coritiba abriu o marcador aos 32 minutos. Val chutou forte de fora da área, a bola bateu na trave e no rebote Igor Paixão, sozinho, mandou para o gol vazio.

Na base da velocidade o time paranaense fez o segundo aos 40. Robinho lançou em profundidade Waguininho, que bateu na saída de Alex Alves.

ETAPA FINAL

O Náutico voltou com Iago Dias e Matheus Carvalho nos lugares de Marciel e Rafinha, respectivamente do intervalo. As mexidas deram um novo ânimo ao time pernambucano que pressionou o Coritiba nos primeiros minutos da etapa final.

O Coritiba apostava nos contra-ataques e chegou duas vezes com perigo, a melhor delas co Igor Paixão aos 20 minutos. Na base da vontade, o Náutico diminuiu aos 23. Após falha da defesa paranaense, Paiva toca para Matheus Carvalho chutar sem defesa para Wilson.

O Coritiba não se abateu com o gol sofrido e foi atrás do terceiro gol, que saiu aos 35 minutos. Iago cobrou falta rápido para Igor Paixão, que levantou da direita para Léo Gamalho mandar de cabeça para o gol e fazer seu sétimo na Série B.

No final, o Náutico ainda tentou diminuir, mas não conseguiu.



PRÓXIMOS JOGOS

Pela 16ª rodada, o Coritiba encara na sexta-feira (6) o Goiás, novamente no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O Náutico joga no sábado (7) contra o Confiança, no estádios dos Aflitos, em Recife.