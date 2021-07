Coritiba x CRB – Galo da Campina precisa arrebentar as sombrias portas

Curitiba, PR, 21 (AFI) – Nesta quinta-feira, o Coritiba recebe o CRB no Couto Pereira às 19 horas, pela 13ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. O Coxa costuma se sentir à vontade com visitas e ainda não perdeu em casa. O Galo da Campina, por outro lado, fica bem desconfortável longe dos seus domínios.

O Coritiba é vice-líder com 24 pontos e está dois atrás do Náutico, que entra em campo na quarta-feira contra o Brasil de Pelotas, às 21h30, nos Aflitos. O time paranaense, porém, teve uma partida adiada pela quarta rodada com o Brusque.

O CRB é o quinto colocado com 20 e, com os três pontos, pode subir para terceiro, por conta do número de vitórias. O Goiás (4°) e o Guarani (3°) têm 23, mas com os mesmos seis triunfos do Galo da Campina, até o momento.

‘VOVÔ’ DANIEL ALVES ENTURMADO NA SELEÇÃO

BOM PARA UM, RUIM PARA OUTRO

No Couto Pereira, o Coritiba já fez cinco partidas e segue invicto. Foram três vitórias e dois empates. O bom desempenho, com certeza, é um dos fatores responsáveis pela segunda posição.

O CRB, fora de casa, ganhou apenas duas vezes e perdeu quatro. A campanha, sem dúvidas, é uma das barreiras que ainda deixam o Galo da Campina na porta do G4. O meio-campista Bressan falou sobre a situação.

“Será um jogo muito difícil e temos que achar esse equilíbrio fora para pontuar. Vamos com total respeito ao Coritiba, sabendo são favoritos por jogar em casa, por estar melhor na classificação, mas temos nossas qualidades, nossas virtudes.”

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Gustavo Morínigo tem boas notícias para o confronto, mas continua sem força máxima. Val e Robinho, que sentiram na vitória por 3 a 2 sobre o Sampaio Corrêa na última rodada, já se recuperaram e Robinho, cumpriu suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. A “pedra no sapato” é Gustavo Bochecha, ainda lesionado.

O treinador, então, deve mandar a campo o mesmo time da sexta-feira. A surpresa pode aparecer com a estreia da dupla Robinho e Rafinha desde o início.

Foto: Twitter oficial do Coritiba

O CRB de Allan Aal não possui novidades. Até porque o elenco está completo e não sofre com ausências. A tendência, por isso, é que o comandante também mantenha os titulares do último confronto, quando venceu o Vila Nova por 2 a 1.

Se quiser, porém, Allan Aal é outro com cartas na manga para surpreender. O recém-contratado Alan James jogou a segunda partida pelo CRB na vitória e marcou o primeiro gol. O jovem coloca uma dúvida na cabeça do treinador que tem Careca como opção.