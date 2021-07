Coritiba x Náutico – Duelo pela liderança da Série B

Curitiba, PR, 29 (AFI) – O jogo mais aguardado do Primeiro Turno da Série B do Campeonato Brasileiro acontecerá nesta sexta-feira. Vice-líder e líder, Coritiba e Náutico se enfrentam às 20h, no Couto Pereira, pela 15ª rodada. A vitória é crucial para se distanciar dos demais rivais.

O Náutico vem realizando uma campanha impecável. O Timbu ainda não perdeu e soma 30 pontos na liderança isolada da competição. Na última rodada, ficou no empate por 1 a 1 com o Brusque, nos Aflitos.

O Coritiba, por outro lado, vive altos e baixos, mas tem se mantido na segunda posição, com 25 pontos. No entanto, vem de derrota, fora de casa, para o Operário, por 1 a 0. Diferente do clube pernambucano, o Coxa iniciou o torneio como favorito ao acesso.

COMO VEM O TIMBU?

Sem dois dos seus principais jogadores – Jean Carlos e Kieza estão lesionados -, o técnico Hélio dos Anjos quebra a cabeça para não deixar o ritmo do Náutico cair, ainda mais diante de um adversário direto na luta contra o acesso. Mas nem tudo é ruim. Hereda se recuperou de um problema muscular e foi relacionado para o embate.

Coritiba e Náutico se enfrentam nesta sexta-feira

Com o retorno de Herela à lateral direita, Rafinha deve jogar na esquerda, enquanto Bryan pode ser deslocado como um ponta. A briga entre os titulares é entre ele e Giovanny, ao lado de Vinícius e Paiva.

“O principal desafio é a própria regularidade do time adversário, seus valores individuais que fazem o conjunto deles ser respeitado. Acredito que será o jogo mais difícil que vamos enfrentar nessa competição. Sabemos do potencial, dos interesses deles em relação à vitória, até de nos ultrapassar por conta do jogo atrasado. Estamos atentos a isso”, falou o treinador.

E O COXA?

No Coritiba, o técnico Gustavo Morínigo terá novidades para escalar a equipe que enfrentará o Náutico. Suspensos na última rodada, os laterais Natanael e Igor estão de volta. No entanto, Matheus Sales recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática.

Com isso, Natanael volta ao lado direito, Val reforça o meio de campo e Jhony Douglas e Willian Farias brigam pela posição no setor, que ainda conta com Robinho. No ataque, Igor Paixão, Waguininho e Léo Gamalho seguem entre os titulares.

“A gente sabe que em um campeonato de pontos corridos todo jogo é importante, uma decisão. Esse é mais um jogo importante, especial por ser contra o líder da competição, que nós estamos buscando alcançar, é dentro de casa, então é fundamental conseguir essa vitória para gente se manter firme no G-4 e diminuir a distância para o líder da competição”, comentou Wilson