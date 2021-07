Covid-19: após cirurgia, Luciano Szafir segue internado e sedado

Após passar por uma cirurgia na região abdominal por complicações em decorrência da covid-19 nesta quarta-feira (7), Luciano Szafir segue internado e sedado no Hospital Samaritano, localizado no Rio de Janeiro (RJ). O ator esta internado desde o dia 22 de junho.



“O paciente Luciano Szafir passou por uma cirurgia de retirada de hematoma e segmento do cólon no Hospital Samaritano Barra. Szafir segue sedado no pós-operatório”, informou a assessoria do ator na noite desta quarta-feira.

O procedimento cirúrgico tinha como objetivo retirar o acúmulo de sangue na região e um segmento do cólon (parte do intestino grosso).

De acordo com os empresários do ator, com o fim do ciclo de 14 dias da doença, era esperado que o pai de Sasha recebesse alta nos próximos dias pois, além disso, ele estava com um quadro estável e apresentava uma boa saturação de oxigênio.

Essa é a segunda vez que Luciano Szafir testa positivo para a covid-19. Em fevereiro, ele teve apenas sintomas leves, mas desta vez apresentou uma febre mais persistente.