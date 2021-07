Covid-19: cantora Lanna Rizzi morre aos 26 anos

A cantora e compositora baiana Lanna Rizzi morreu, nesta quinta-feira (29). De acordo com informações do jornal Correio, a jovem de 26 anos teve complicações da Covid-19.

Em um comunicado oficial, a família da vítima disse: “É com muita dor e com o coração despedaçado, que comunico a todos vocês que nossa estrela não resistiu as sequelas do vírus e se foi nessa manhã. Nossa família agradece todo o carinho, as orações e as energias positivas enviadas todo esse tempo. Vamos continuar orando para que ela tenha uma passagem de luz e por todos aqueles cometidos por essa doença traiçoeira.”