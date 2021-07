Covid-19: confira os pontos de vacinação do mutirão de 2ª dose nesta segunda-feira (19)

A prefeitura de Salvador vai realizar nesta segunda-feira (19) um mutirão, chamado Operação Estoque Zero para aplicação de segundas doses da vacina contra Covid-19. O objetivo da gestão municipal é aplicar 41 mil vacinas, para completar o esquema vacinal dos indivíduos com data de reforço anotada no cartão de vacina entre os dia 19 e 26 de julho.