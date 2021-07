Covid-19: Intubada, viúva de Chico Anysio apresenta insuficiência real

A viúva de Chico Anysio, Malga Di Paula, está intubada desde a última segunda-feira (28), após complicações da Covid-19. A escritora deu entrada no Hospital das Clínicas de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, no último dia 23, se queixando de dor de cabeça e tosse.

Em estado grave, o boletim médico divulgado pelo hospital destacou que ela apresenta insuficiência renal. Nesta quinta-feira (1º), foi disponibilizada uma atualização sobre estado de saúde de Malga: “A paciente encontra-se internada para tratamento clinico na Unidade de Terapia Intensiva com quadro clínico grave, porém estável. Malgarete de Paula está recebendo o suporte necessário pelas equipes multidisciplinares do HC”.

Ela foi casada durante 15 anos com Chico Anysio, ficando ao seu lado até a morte, em 2012. No ano seguinte, ela se casou com o empresário Felipe Batista, de quem se separou no ano passado.

Em conversa com o ., Batista afirmou que conversou com Di Paulo no domingo (27), horas antes dela ser intubada. Ele afirmou que a escritora estava ofegante e com dores no peito. Nos últimos dias ela teve uma leve melhor, mas a piora nos rins fez com que os médicos a submetessem ao coma induzido.

A mãe de Malga, Udila, também está intubada, em estado grave, por conta da Covid-19.